सिकंदराराऊ हादसा: केले से भरे कैंटर से टकराई कार, चार लोग घायल, मौके पर लगी भीड़

सिकंदराराऊ में एनएच 34 के एटा रोड स्थित गांव टोली के पास सोमवार की सुबह केले से लदे कैंटर की कार से टक्कर हो गई। दोनों वाहन अनियंत्रित होकर हाइवे पर पलट गए। कार सवार दो यात्रियों समेत कैंटर चालक और क्लीनर घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया।

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कोतवाल शिवकुमार शर्मा ने बताया कि सोमवार सुबह एक कार व कैंटर एटा से अलीगढ़ की तरफ जा रहे थे। दोनों वाहन हाईवे की एक साइड पर बने दो लेन में चल रहे थे। इस दौरान कैंटर ने कार को ओवरटेक करते समय कट मारा। कैंटर कार से टकराया और डिवाइडर पार करते हुए दूसरी लेन में जा गिरा। कैंटर में कच्चे केले लदे हुए थे, जो सड़क किनारे बिखर गए।टक्कर से कार भी एक पलटा खाते हुए सड़क पर पलट गई। घटना में कैंटर चालक, परिचालक समेत कार सवार दो यात्री प्रबल प्रताप और टीटू पंजाबी निवासी नोएडा मामूली रूप से घायल हो गए। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। कोतवाल शिवकुमार शर्मा ने बताया कि तहरीर के आधार पर कार्यवाही की जाएगी।