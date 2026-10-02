Hathras News: दाऊजी मेले में मौसम की मेहरबानी से छह करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार

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साफ मौसम के चलते जमकर कारोबार हुआ। लगातार अनुकूल मौसम और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। महज पखवाड़े भर में ही मेला परिसर में करीब छह करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार होने का अनुमान है। पिछले वर्ष भारी बारिश ने मेले की रंगत फीकी कर दी थी। बीते साल 20 दिनों के मेले में करीब पांच दिन तेज बारिश से कारोबार ठप रहा। मुख्य पंडाल, मीना बाजार और सर्कस मैदान में घुटनों तक पानी भर गया था। इससे दुकानदारों का कीमती सामान बर्बाद हुआ और उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हुआ। इस बार पूरे 15 दिनों में केवल एक दिन हल्की बारिश से कारोबार कुछ घंटों के लिए प्रभावित रहा।पिछले साल की तुलना में राहतपिछले साल की बारिश ने दुकानदारों को बहुत रुलाया था। दुकान में पानी घुसने से काफी माल खराब हो गया था। लागत निकालना भी मुश्किल हो गया था। इस बार भगवान दाऊजी महाराज और इंद्रदेव की कृपा रही। पूरे मेले में मौसम साफ रहा और बिक्री जोरदार हुई।दुकानदारों ने साझा किया अनुभवपिछले साल बारिश का पानी दुकान में पानी घुसने से काफी माल खराब हो गया था और लागत निकालना भी मुश्किल हो गया था। लेकिन इस बार भगवान दाऊजी महाराज और इंद्रदेव की कृपा रही। पूरे मेले में मौसम साफ रहा और बिक्री भी जोरदार हुई।नायाब, दुकानदार हरदुआगंजमेले का पूरा दारोमदार मौसम पर टिका होता है। मौसम बिगड़ जाए तो ग्राहक घरों से नहीं निकलते हैं। इस बार केवल एक दिन ही मौसम खराब हुआ है। बिक्री अच्छी होने से इस बार समय और मेहनत दोनों वसूल हो गई।महेश कुमार, गोरखपुर निवासी दुकानदार।