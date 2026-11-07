Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hathras News ›   Buses doubled on Mathura-Bareilly, Ballabhgarh and Noida routes

Hathras News: मथुरा-बरेली, बल्लभगढ़ व नोएडा रूट पर बसें हुईं दोगुनी

Sat, 07 Nov 2026 01:16 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस Updated Sat, 07 Nov 2026 01:16 AM IST
विज्ञापन
Buses doubled on Mathura-Bareilly, Ballabhgarh and Noida routes
रोडवेज बस स्टैंड पर खड़ीं बसें। संवाद - फोटो : Samvad
हाथरस। त्योहार मनाने घर जाने वाले मुसाफिरों की राह आसान करने के लिए परिवहन निगम ने कमर कस ली है। दिल्ली रूट पर बसों की संख्या सामान्य दिनों के मुकाबले चौगुनी कर दी गई है, जबकि मथुरा-बरेली, बल्लभगढ़ और नोएडा रूट पर बसों की संख्या दोगुनी कर दी गई है।
विज्ञापन

हाथरस डिपो के पास कुल 87 बसों का बेड़ा है, जिसमें से मेंटेनेंस वाली महज दो बसों को छोड़कर बाकी 85 बसों को पूरी तरह से ऑनरूट कर दिया गया है। धनतेरस की सुबह से ही डिपो प्रबंधन ने विशेष रूट प्लान के तहत बसों का संचालन शुरू करा दिया है।
विज्ञापन

त्योहार के मद्देनजर चालकों और परिचालकों के अवकाश पर रोक लगाते हुए फेरे बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि किसी भी बस स्टैंड पर मुसाफिरों को लंबा इंतजार न करना पड़े। हाथरस डिपो प्रभारी मंगेश कुमार ने बताया कि दिवाली और भाई दूज के दौरान डिपो के प्रमुख बस अड्डों और स्टॉपेज पर कंट्रोल रूम से सीधी निगरानी रखी जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

जिस रूट पर यात्रियों की संख्या में अचानक इजाफा होगा, वहां तत्काल अतिरिक्त बसें रवाना की जाएंगी। त्योहार पर किसी भी यात्री को बस की कमी से जूझना न पड़े, इसके लिए वर्कशॉप में भी तकनीकी स्टाफ को राउंड-द-क्लॉक अलर्ट मोड पर रखा गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed