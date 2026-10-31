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हाथरस: खबर का असर, कई साल से टूटी पुलिया दो दिन में दुरुस्त, ग्रामीणों-स्कूली बच्चों को मिली राहत

Sat, 31 Oct 2026 03:11 PM IST
Chaman Kumar Sharma अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस Published by: Chaman Kumar Sharma Updated Sat, 31 Oct 2026 03:11 PM IST
सार

टूटी पुलिया के कारण स्कूली बच्चों और राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। ड्यूटी से लौटने वाले लोगों के साथ ही कई राहगीर गिरकर घायल हो चुके थे।

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Broken culvert repaired in 2 days after news impact
चंदपा में टूटी पुलिया की जगह नई तैयार करते मजदूर - फोटो : संवाद

विस्तार
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मुरसान ब्लॉक के गांव महमूदपुर ब्राह्मणान में मुख्य मार्ग पर कई साल से टूटी पड़ी पुलिया की समस्या का समाधान हो गया है। अमर उजाला में संवाद न्यूज एजेंसी की खबर प्रकाशित होने के बाद प्रशासन हरकत में आया और दो दिन के अंदर ही पुरानी की जगह नई पुलिया बनवा दी गई।

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टूटी पुलिया के कारण स्कूली बच्चों और राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। ड्यूटी से लौटने वाले लोगों के साथ ही कई राहगीर गिरकर घायल हो चुके थे। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत ग्राम प्रधान और सचिव से भी की थी, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। 
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खबर प्रकाशित होने के बाद संबंधित अधिकारियों ने पुलिया की मरम्मत कराई। नई पुलिया बनने से अब स्कूली बच्चों और राहगीरों को आवागमन में राहत मिलेगी। इस मार्ग से हाथरस, मुरसान, सादाबाद, आगरा और दाऊजी जाने वाले लोग भी गुजरते हैं।

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