Hathras News: चामुंडा मंदिर की जमीन पर कब्जे की कोशिश का आरोप

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पुजारी और स्थानीय बुजुर्गों के अनुसार, यह जमीन रमनपुर के लोगों के पूर्वजों ने चामुंडा देवी मंदिर को दान में दी थी। तब से यहां गोशाला संचालन और अन्य धार्मिक कार्य किए जा रहे हैं। आरोप है कि कुछ भू-माफिया फर्जी बैनामे के दस्तावेज तैयार कर मंदिर की जमीन पर अपना मालिकाना हक जता रहे हैं। जानकारी मिलते ही हाथरस गेट पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। पुजारी ने पुलिस प्रशासन से जमीन के कागजों की निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। सीओ हिमांशु माथुर ने बताया शिकायत के आधार पर जांच की जा रही है।

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शहर के रमनपुर स्थित प्रसिद्ध महामाई चामुंडा देवी मंदिर की जमीन पर शुक्रवार को कुछ लोगों ने अवैध कब्जे का प्रयास करने का मामला सामने आया है। मंदिर के पुजारी पाताल गिरी महाराज का आरोप है कि कुछ लोग मजदूरों को लेकर मंदिर परिसर की जमीन पर कब्जा करने पहुंचे थे, लेकिन पुलिस को सूचना देते ही वे मौके से फरार हो गए।