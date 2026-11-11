Hathras News: न्यायाधीश के पेशकार को थप्पड़ मारने का आरोप

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पीड़ित ने न्यायाधीश के संज्ञान में मामला डालने के बाद पुलिस अधिकारियों से शिकायत करने की बात कही है। लेबर कॉलोनी निवासी कुशल सिंह ने बताया कि वह कलक्ट्रेट परिसर स्थित किशोर न्यायालय में पेशकार हैं।कुशल ने बताया कि रात करीब आठ बजे वे मुंशी गजाधर सिंह मार्ग से विष्णुपुरी-खंदारी गढ़ी मार्ग पर स्थित एक सैलून पर मौजूद थे। यहां पास में ही सड़क किनारे उनकी गाड़ी खड़ी थी। तभी एक दिल्ली नंबर की सफेद रंग की अर्टिगा तेज रफ्तार में वहां से उनकी गाड़ी में टक्कर मारते हुए गुजरी।पीछे पुलिस की गाड़ी उसका पीछा कर रही थी। आगे रास्ता न होने के कारण कार सवारों को पुलिस ने पकड़ लिया और कार व पकड़े गए दो लोगों को साथ ले गए। कुशल ने बताया कि गाड़ी क्षतिग्रस्त होेने के कारण वे शिकायत करने कोतवाली हाथरस गेट पहुंचे।वहां अर्टिगा कार न दिखने पर कार्यालय में मौजूद सिपाही से उन्होंने गाड़ी व पकड़े गए युवकों के बारे में पूछा तथा मामले की शिकायत की। कुशल का आरोप है कि गाड़ी के बारे में पूछने पर सिपाही ने सही से जवाब नहीं दिया। वर्दी पर नेम प्लेट न होने के कारण उन्होंने नाम पूछा। कुशल का आरोप है कि इसी बात पर सिपाही ने अभद्रता कर दी।जब उन्होंने वीडियो बनाने का प्रयास किया तो उन्होंने मोबाइल पर हाथ मार दिया और इसके बाद थप्पड़ भी मारा। सीओ सिटी हिमांशु माथुर ने बताया कि प्रकरण में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। यदि मामला आता है तो जांच कराई जाएगी।