Hathras News: सात साल से फरार 25 हजार का इनामी दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस Updated Sun, 08 Nov 2026 01:35 AM IST
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हाथरस। दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के मामले में सात साल से फरार चल रहे 25 हजार रुपये के इनामी आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। न्यायालय की सख्ती के बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास शुरू किए।
मामला कोतवाली सदर क्षेत्र का है। एक फरवरी 2019 की दोपहर एक किशोरी सहेली के पास जाने की कहकर घर से चली गई थी। बाद में पता चला कि वह व उसकी सहेली को दो युवक बहला-फुसला कर ले गए हैं।
चार फरवरी को किशोरी के पिता ने कोतवाली सदर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने कुछ दिनों बाद दोनों किशोरियों को तलाश लिया। किशोरी के बयानों के आधार पर पुलिस ने दुष्कर्म की धारा बढ़ाई और चार्जशीट दाखिल की।
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आरोपी महिपाल निवासी ग्राम सिरसा बदन (मारहरा, एटा) घटना के बाद से ही लगातार फरार चल रहा था। इस कारण न्यायिक प्रक्रिया भी प्रभावित हो रही थी। इस संबंध में न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट (प्रथम) ने भी पुलिस को आरोपी की गिरफ्तारी के लिए निर्देशित किया था। आरोपी पर इनाम भी घोषित किया था।
एसपी ने कोतवाली सदर पुलिस के अलावा कोतवाली हाथरस गेट पुलिस व एसओजी को आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगाया था। एसपी चिरंजीवनाथ सिन्हा ने बताया कि शनिवार को पुलिस टीम को तकनीकी संसाधनों, सर्विलांस और मुखबिर तंत्र की मदद से पुलिस को आरोपी की गतिविधियों की सटीक सूचना मिली, जिसके आधार पर घेराबंदी करते हुए महिपाल को गिरफ्तार कर लिया गया।
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मामला कोतवाली सदर क्षेत्र का है। एक फरवरी 2019 की दोपहर एक किशोरी सहेली के पास जाने की कहकर घर से चली गई थी। बाद में पता चला कि वह व उसकी सहेली को दो युवक बहला-फुसला कर ले गए हैं।
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चार फरवरी को किशोरी के पिता ने कोतवाली सदर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने कुछ दिनों बाद दोनों किशोरियों को तलाश लिया। किशोरी के बयानों के आधार पर पुलिस ने दुष्कर्म की धारा बढ़ाई और चार्जशीट दाखिल की।
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आरोपी महिपाल निवासी ग्राम सिरसा बदन (मारहरा, एटा) घटना के बाद से ही लगातार फरार चल रहा था। इस कारण न्यायिक प्रक्रिया भी प्रभावित हो रही थी। इस संबंध में न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट (प्रथम) ने भी पुलिस को आरोपी की गिरफ्तारी के लिए निर्देशित किया था। आरोपी पर इनाम भी घोषित किया था।
एसपी ने कोतवाली सदर पुलिस के अलावा कोतवाली हाथरस गेट पुलिस व एसओजी को आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगाया था। एसपी चिरंजीवनाथ सिन्हा ने बताया कि शनिवार को पुलिस टीम को तकनीकी संसाधनों, सर्विलांस और मुखबिर तंत्र की मदद से पुलिस को आरोपी की गतिविधियों की सटीक सूचना मिली, जिसके आधार पर घेराबंदी करते हुए महिपाल को गिरफ्तार कर लिया गया।