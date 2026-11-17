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कासगंज निवासी रश्मि कुशवाहा पति के साथ किला रेलवे स्टेशन से गाजियाबाद जाने के लिए निकली थीं। स्टेशन पहुंचने पर उन्हें पर्स गायब होने का पता चला। उसमें चार अंगूठियां, मंगलसूत्र समेत करीब चार लाख रुपये के जेवर, आठ हजार रुपये नकद और जरूरी दस्तावेज थे।शिकायत पर कोतवाली सदर पुलिस ने मुरसान गेट से स्टेशन तक करीब 18 सीसीटीवी फुटेज खंगालीं। जामा मस्जिद चौराहे पर पर्स गिरने और एक ई-रिक्शा चालक के उसे उठाने की जानकारी मिली। पुलिस ने चालक के घर से पर्स बरामद कर लिया। सीओ सिटी हिमांशु माथुर ने बताया कि रविवार शाम पर्स महिला को सौंप दिया गया। कोई शिकायत न मिलने पर चालक को हिदायत देकर छोड़ दिया गया। संवाद