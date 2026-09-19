Hathras News: बीमारियां बढ़ते ही फैला झोलाछाप व अवैध लैब का जाल

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इन प्रतिष्ठानों में मरीजों के उपचार और जांच में गंभीर लापरवाही की आशंका है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव और आर्थिक मजबूरी के कारण इनका सहारा लेते हैं। आरोप है कि झोलाछाप खुद को डिग्रीधारक चिकित्सक या पैथोलॉजी लैब टेक्नीशियन बताते हैं। इनके पास उपचार के लिए आवश्यक शैक्षिक योग्यता या वैध पंजीकरण नहीं है।कई जगह सामान्य से गंभीर बीमारियों तक में गलत दवाएं और इंजेक्शन दिए जाने की शिकायतें हैं। बिना मानकों के पैथोलॉजी लैब भी चल रही हैं, जिनकी गलत रिपोर्ट मरीजों के स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकती है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी अवैध केंद्रों पर कार्रवाई के दावे करते हैं।स्थानीय और जिला स्तर के विभागीय अधिकारियों द्वारा अवैध क्लीनिकों पर कार्रवाई के दावे किए जाते हैं। इसके बावजूद गली-मोहल्लों में झोलाछाप मरीजों को भर्ती कर उपचार कर रहे हैं। पुरदिलनगर, सलेमपुर, नगला रति, भैंकुरी, जरैरा सहित कई गांवों में झोलाछापों के क्लीनिक चल रहे हैं।मरीजों के स्वास्थ्य से खिलवाड़झोलाछापों की लापरवाही मरीजों के लिए गंभीर परिणाम दे सकती है। गलत दवाएं, अनावश्यक एंटीबायोटिक इंजेक्शन और अवैध पैथोलॉजी लैब की गलत जांच रिपोर्ट से मरीज की स्थिति बिगड़ सकती है। स्थानीय लोगों ने स्वास्थ्य विभाग के उच्चाधिकारियों से व्यापक जांच की मांग की है।बिना पंजीकरण के संचालित क्लीनिक, हॉस्पिटल व पैथॉलाजी लैब का अगर संचालन हो रहा है तो टीम भेजकर इनकी जांच और कार्रवाई कराई जाएगी।-डॉ.वेदप्रकाश, मुख्य चिकित्साधिकारी