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जिला पंचायत की ओर से करीब 30 लाख रुपये की लागत से इस 500 मीटर लंबे संपर्क मार्ग का जीर्णोद्धार कराया जा रहा है। आगरा-अलीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग से गांव को जोड़ने वाली इस सड़क के बनने से नगला उम्मेद और रुहेरी सहित आसपास के हजारों ग्रामीणों को बड़ी राहत मिलेगी।गौरतलब है कि आगरा-अलीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग से नगला उम्मेद को जोड़ने वाला यह रास्ता पिछले एक दशक से बेहद बदहाल स्थिति में था। पूरी सड़क गहरे गड्ढों में तब्दील हो चुकी थी और गिट्टियां उखड़ने से राहगीरों का पैदल चलना तक दूभर था।ग्रामीणों ने पिछले तीन वर्षों में तहसील दिवस से लेकर आईजीआरएस पोर्टल तक कई बार शिकायतें दर्ज कराईं, लेकिन हर बार यह कहकर पल्ला झाड़ लिया जाता था कि यह सड़क किसी विभाग के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। लगातार हो रही इस अनदेखी से आहत होकर इसी साल 22 फरवरी को गांव के युवक छोटू चौधरी और अन्य युवाओं ने विरोध स्वरूप सांसद अनूप वाल्मीकि के नाम अपने खून से पत्र लिखकर सड़क निर्माण की गुहार लगाई थी।ग्रामीणों की इस पीड़ा को संवाद न्यूज एजेंसी ने प्रमुखता से उठाया था। उस समय लोनिवि ने मानक से छोटी सड़क होने का हवाला देकर हाथ खड़े कर दिए थे, जबकि जिला पंचायत के अधिकारियों ने इसे लावारिस सड़क मानते हुए अगले वित्तीय वर्ष में प्रस्ताव भेजने की बात कही थी।