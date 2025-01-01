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Hathras News: दुकान में मोमबत्ती से लगी आग, माल जलकर राख

Tue, 10 Nov 2026 12:33 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस Updated Tue, 10 Nov 2026 12:33 AM IST
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A candle caused a fire in the shop, goods burnt to ashes
प्रतीकात्मक चित्र। - फोटो : Archive
हाथरस। शहर के कोतवाली सदर इलाके की खातीखाना चमन गली में रविवार देर रात फाइबर शीट और प्लास्टिक की दुकान में भीषण आग लग गई। घटना में दुकान के अंदर रखा लाखों रुपये का सामान जलकर राख हो गया।
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दुकान के मालिक आयुष जैन हैं। आशंका जताई जा रही है कि दिवाली पर दुकान में पूजा के बाद जलती हुई मोमबत्ती छूट गई थी, जिससे यह आग लगी। कुछ देर बाद दुकान से धुआं उठने लगा और जब लोगों ने देर रात आग की लपटें देखीं, तो उन्होंने अपने स्तर पर खुद ही आग बुझाने की कोशिश शुरू कर दी।
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जब स्थानीय लोगों के प्रयासों से आग पर काबू नहीं पाया जा सका, तब फायर स्टेशन को सूचना दी गई। दमकल विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद फायर कर्मियों ने आग पर पूरी तरह काबू पाया।
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इस दौरान आसपास के दुकानदारों और स्थानीय लोगों में खलबली मच गई, क्योंकि लोगों को डर था कि कहीं आग आसपास की अन्य दुकानों तक न फैल जाए। सीएफओ आरके वाजपेयी ने बताया कि सूचना मिलते ही दमकल को मौके पर भेजा गया। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया था। आग के कारणों को जांच की जा रही है।
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