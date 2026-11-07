Hathras News: पूर्व सैन्यकर्मी की बाइक से एक लाख रुपये से भरा थैला पार
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस Updated Sat, 07 Nov 2026 01:09 AM IST
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सादाबाद। कस्बे के जवाहर बाजार में बृहस्पतिवार को खरीदारी करने पहुंचे एक पूर्व सैन्यकर्मी की बाइक से अज्ञात चोर एक लाख रुपये से भरा थैला ले गए। थैले में बैंक की पासबुक भी रखी हुई थी। घटना की जानकारी होने पर पूर्व सैन्यकर्मी के होश उड़ गए।
गांव ऊंचागांव निवासी यशपाल सिंह फौजी ने बताया कि वह बृहस्पतिवार को पेंशन लेने और अपनी मां के बैंक खाते से रुपये निकालने के लिए सादाबाद स्थित स्टेट बैंक गए थे। दोपहर करीब तीन बजे उन्होंने अपनी मां के खाते से निकाले गए एक लाख रुपये बाइक में बंधे थैले में रख दिए, जबकि अपने खाते से निकाले गए 50 हजार रुपये जेब में रख लिए।
इसके बाद वह घरेलू सामान खरीदने के लिए जवाहर बाजार पहुंच गए। इस दौरान अज्ञात लोगों ने मौका पाकर बाइक में बंधे थैले को चोरी कर लिया। कुछ देर बाद थैला गायब मिलने पर उन्हें घटना की जानकारी हुई। कोतवाल विजय कुमार सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया थैला बाइक से गिरने की बात सामने आई है, जिसमें सब्जी भी भरी हुई थी। मामले की जांच की जा रही है। संवाद
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गांव ऊंचागांव निवासी यशपाल सिंह फौजी ने बताया कि वह बृहस्पतिवार को पेंशन लेने और अपनी मां के बैंक खाते से रुपये निकालने के लिए सादाबाद स्थित स्टेट बैंक गए थे। दोपहर करीब तीन बजे उन्होंने अपनी मां के खाते से निकाले गए एक लाख रुपये बाइक में बंधे थैले में रख दिए, जबकि अपने खाते से निकाले गए 50 हजार रुपये जेब में रख लिए।
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इसके बाद वह घरेलू सामान खरीदने के लिए जवाहर बाजार पहुंच गए। इस दौरान अज्ञात लोगों ने मौका पाकर बाइक में बंधे थैले को चोरी कर लिया। कुछ देर बाद थैला गायब मिलने पर उन्हें घटना की जानकारी हुई। कोतवाल विजय कुमार सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया थैला बाइक से गिरने की बात सामने आई है, जिसमें सब्जी भी भरी हुई थी। मामले की जांच की जा रही है। संवाद
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