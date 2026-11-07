Hathras News: पूर्व सैन्यकर्मी की बाइक से एक लाख रुपये से भरा थैला पार

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गांव ऊंचागांव निवासी यशपाल सिंह फौजी ने बताया कि वह बृहस्पतिवार को पेंशन लेने और अपनी मां के बैंक खाते से रुपये निकालने के लिए सादाबाद स्थित स्टेट बैंक गए थे। दोपहर करीब तीन बजे उन्होंने अपनी मां के खाते से निकाले गए एक लाख रुपये बाइक में बंधे थैले में रख दिए, जबकि अपने खाते से निकाले गए 50 हजार रुपये जेब में रख लिए।इसके बाद वह घरेलू सामान खरीदने के लिए जवाहर बाजार पहुंच गए। इस दौरान अज्ञात लोगों ने मौका पाकर बाइक में बंधे थैले को चोरी कर लिया। कुछ देर बाद थैला गायब मिलने पर उन्हें घटना की जानकारी हुई। कोतवाल विजय कुमार सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया थैला बाइक से गिरने की बात सामने आई है, जिसमें सब्जी भी भरी हुई थी। मामले की जांच की जा रही है। संवाद