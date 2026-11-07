Hathras News: जिला अस्पताल में 20 बेड का बर्न वार्ड तैयार, छुट्टियां निरस्त

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किसी भी आकस्मिक स्थिति से तुरंत निपटने के लिए जिला अस्पताल से लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तक विशेष इंतजाम किए गए हैं। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डाॅ. सूर्यप्रकाश ने बताया कि अगले एक सप्ताह के लिए चिकित्सकों और सपोर्टिंग स्टाफ की सभी प्रकार की छुट्टियां निरस्त कर दी गई हैं।त्योहार को ध्यान में रखते हुए अस्पताल प्रशासन ने नया प्रभावी ड्यूटी रोस्टर तैयार किया है, जिसके तहत मुख्य रूप से फिजिशियन, आई-सर्जन (नेत्र विशेषज्ञ) और ऑर्थोपेडिक सर्जन की विशेष ड्यूटी लगाई गई है, ताकि किसी भी तरह के घायल या पीड़ित मरीज का तुरंत और सही उपचार हो सके।जीवन रक्षक दवाओं का स्टॉकआतिशबाजी या अन्य कारणों से झुलसने वाले मरीजों के त्वरित और बेहतर उपचार के लिए वार्ड में सभी आवश्यक और जीवन रक्षक दवाओं का पर्याप्त स्टॉक सुनिश्चित कर लिया गया है। सीएमओ ने बताया कि सभी सीएचसी पर बर्न वार्ड के लिए छह-छह बेड आरक्षित किए गए हैं।एंबुलेंस सेवाएं भी हाई अलर्ट परअस्पताल के भीतर पुख्ता प्रबंधों के साथ-साथ आपातकालीन सेवाओं को गति देने के लिए जिले भर की सभी एंबुलेंस को भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर रखा गया है, ताकि किसी भी सूचना पर तुरंत मौके पर पहुंचकर मरीज को अस्पताल पहुंचाया जा सके।