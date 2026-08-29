Hathras News: अलग-अलग सड़क दुर्घटनाओं में 14 लोग घायल

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अलीगढ़ रोड स्थित रुहेरी गांव के पास शुक्रवार शाम दो बाइकों की भिड़ंत हो गई। हादसे में नगला नत्थू निवासी वीरेंद्र और श्रीनिवास समेत तीन लोग घायल हो गए। इनमें से एक युवक गंभीर चोट के कारण मौके पर ही बेहोश हो गया।सिकंदराराऊ के बिलार गांव के पास एक अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में अकराबाद के दीपपुर निवासी सुखवीर (50), उनकी पत्नी शारदा (45) और सुनीता (40) गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों रक्षाबंधन पर रिश्तेदारी में जा रहे थे। इन्हें प्राथमिक उपचार के बाद अलीगढ़ भेजा गया है।सिकंदराराऊ रोड पर गांव वाहनपुर के पास शाम पांच बजे ऑटो की टक्कर से मेंडू कस्बा निवासी नवीन और उनकी चाची नीलम गंभीर रूप से घायल हो गए। सासनी के जरैया मोड़ पर कार की टक्कर से काशीराम, जवाहरलाल और परवीन घायल हो गए, जिनमें से काशीराम व परवीन को अलीगढ़ रेफर किया गया। इसके अलावा मथुरा-बरेली हाईवे पर महावन के अरुण, अलीगढ़ रोड पर माया टॉकीज निवासी अमित और कलक्ट्रेट के पास गांव ककरावली निवासी संदीप भी कार व अज्ञात वाहनों की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस मामलों की जांच कर रही है।