Hardoi News: पिटाई से आहत युवक ने फंदा लगाकर की खुदकुशी

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संवाद न्यूज एजेंसीहरदोई। सुरसा थाना क्षेत्र के जूरा गांव में सोमवार रात युवक ने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। परिजनों का आरोप है कि गांव में बच्चों के बीच हुए विवाद में तीन लोगों ने युवक की पिटाई कर दी थी। इससे आहत होकर युवक ने खुदकुशी की है।जूरा निवासी मनीष (18) ईंट-भट्ठे पर बेलदारी करता था। पिता मेवाराम ने बताया कि सोमवार रात बच्चों के बीच हुए विवाद को लेकर गांव के तीन लोगों ने मनीष को पीट दिया था। इसके कारण वह परेशान था। मनीष अपने पिता मेवाराम और मां कमलादेवी के साथ आरोपियों के घर उलाहना देने भी गए थे। इसके बाद मेवाराम अपनी पत्नी के साथ गांव में ही एक जगह रुक गए और मनीष घर चला गया।रात में जब दंपती घर पहुंचे तो मनीष के कमरे का दरवाजा अंदर से बंद मिला। कई बार आवाज देने पर भी कोई जवाब न मिलने पर खिड़की से झांककर देखा तो मनीष गमछे के फंदे से लटका हुआ था। इसके बाद मेवाराम ने जोर से धक्का देकर दरवाजा खोला और पुलिस को सूचना दी। मृतक पांच भाई बहनों में सबसे छोटा और अविवाहित था। थानाध्यक्ष विश्वास शर्मा ने बताया कि शव पर जाहिरा चोट के कोई निशान नहीं मिले हैं। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। परिजनों ने जो आरोप लगाए हैं, उस पर भी जांच की जा रही है।