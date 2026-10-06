फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hardoi News ›   Youth, distressed after being beaten up, commits suicide by hanging himself.

Hardoi News: पिटाई से आहत युवक ने फंदा लगाकर की खुदकुशी

Tue, 06 Oct 2026 11:44 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 11:44 PM IST
विज्ञापन
Youth, distressed after being beaten up, commits suicide by hanging himself.
फोटो- 31- मनीष। फाइल फोटो
- पिता ने गांव के तीन लोगों पर लगाया पीटने का आरोप, शव पर नहीं मिले चोट के निशान
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
हरदोई। सुरसा थाना क्षेत्र के जूरा गांव में सोमवार रात युवक ने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। परिजनों का आरोप है कि गांव में बच्चों के बीच हुए विवाद में तीन लोगों ने युवक की पिटाई कर दी थी। इससे आहत होकर युवक ने खुदकुशी की है।
जूरा निवासी मनीष (18) ईंट-भट्ठे पर बेलदारी करता था। पिता मेवाराम ने बताया कि सोमवार रात बच्चों के बीच हुए विवाद को लेकर गांव के तीन लोगों ने मनीष को पीट दिया था। इसके कारण वह परेशान था। मनीष अपने पिता मेवाराम और मां कमलादेवी के साथ आरोपियों के घर उलाहना देने भी गए थे। इसके बाद मेवाराम अपनी पत्नी के साथ गांव में ही एक जगह रुक गए और मनीष घर चला गया।
विज्ञापन

रात में जब दंपती घर पहुंचे तो मनीष के कमरे का दरवाजा अंदर से बंद मिला। कई बार आवाज देने पर भी कोई जवाब न मिलने पर खिड़की से झांककर देखा तो मनीष गमछे के फंदे से लटका हुआ था। इसके बाद मेवाराम ने जोर से धक्का देकर दरवाजा खोला और पुलिस को सूचना दी। मृतक पांच भाई बहनों में सबसे छोटा और अविवाहित था। थानाध्यक्ष विश्वास शर्मा ने बताया कि शव पर जाहिरा चोट के कोई निशान नहीं मिले हैं। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। परिजनों ने जो आरोप लगाए हैं, उस पर भी जांच की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed