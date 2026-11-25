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कोतवाली क्षेत्र के समसपुर निवासी निखिल जायसवाल (19) का शव मंगलवार की शाम को रेलवे ट्रैक पर क्षतविक्षत पड़े होने की सूचना मिली। पिता सुनील ने बताया कि निखिल घर से किन परिस्थितियों में निकला था और रेलवे ट्रैक तक कैसे पहुंचा, इसकी जानकारी नहीं है। निखिल चार भाइयों में दूसरे नंबर पर था। बेटे की मौत की खबर मिलते ही परिजन में चीख-पुकार मच गई। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। कोतवाल अनिल कुमार ने बताया कि शव का पंचनामा भरवाकर बुधवार को पोस्टमार्टम कराया गया है।

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हरदोई। कछौना कोतवाली क्षेत्र में लखनऊ-बरेली रेल मार्ग पर सुटेना रेलवे फाटक के आगे सुजानपुर गांव के सामने ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर बुधवार को पोस्टमार्टम कराया है।