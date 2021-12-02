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Hardoi News: चालक को झपकी आने से पलटी वैन, दंपती समेत छह श्रद्धालु घायल

Thu, 22 Oct 2026 12:23 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 12:23 AM IST
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Van overturns after driver dozes off; six pilgrims, including a couple, injured
मल्लावां। बिल्हौर कटरा मार्ग पर एक बैंक्वेट हॉल के पास मंगलवार आधीरात के बाद श्रद्धालुओं से भरी वैन चालक को झपकी आने से अनियंत्रित होकर पलट गई। घटना में दंपती समेत छह लोग घायल हो गए।
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घायलों में दो की हालत गंभीर होने पर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। कानपुर के नवाबगंज निवासी फूलचंद्र (48) अपनी पत्नी जूली (40) के साथ पूर्णागिरि गए थे। साथ में भाई शिवा गौड़ (32) और उनकी पत्नी दीक्षा (30), परिवार के ही प्रदीप नारायण (42) और उनकी बेटी कनिष्का (10) भी गई थीं। यह सभी लोग वैन से पूर्णागिरी गए थे और मंगलवार रात में वापस कानपुर जाने के लिए निकले थे।
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आधीरात के बाद तीन बजे बिल्हौर कटरा मार्ग पर सेलिब्रेशन बैंक्वेट हॉल के पास वैन चला रहे शिवा को झपकी आ गई। इससे अनियंत्रित हुई वैन सड़क किनारे पड़ी गिट्टी पर चढ़कर पलट गई। इससे मौके पर चीख पुकार मच गई। छोटा चौराहे पर तैनात पुलिस कर्मी शोर सुनकर मौके पर पहुंचे। पुलिस कर्मियों ने वैन में फंसे लोगों को बाहर निकालकर सीएचसी पहुंचाया। यहां ड्यूटी पर तैनात डाॅ. दिव्यांशु चंद्र वाजपेयी ने फूलचंद्र और उनकी पत्नी जूली को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। कोतवाल मनोज सिंह ने बताया कि चालक को झपकी आने के कारण घटना हुई है।
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