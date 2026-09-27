Hardoi News: घर और दीवार गिरने की घटनाओं में मासूम समेत तीन की मौत

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

सुरसा थाना क्षेत्र के उम्मरपुरवा निवासी मकरंद (50) खेती करते थे। इमलीपुरवा निवासी उनके बहनोई मुकेश ने बताया कि शनिवार रात मकरंद अपने कच्चे मकान में सोए थे। आधीरात के बाद लगभग दो बजे मकान ढह गया। मकरंद मलबे में दब गए। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए और मलबा हटाना शुरू कर दिया। इस बीच जानकारी सुरसा थाने की पुलिस और राजस्व कर्मियों को दो गई। मलबा हटाकर मकरंद को निकाला गया लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। उनके कच्चे मकान में बंधे गाय और बैल भी मलबे में दबकर खत्म हो गए।पाली थाना क्षेत्र के लखमापुर निवासी कमलेश खेती करते हैं। उनके मकान के पास ही बग्गर (मवेशी बांधने का स्थान) बना हुआ है। उनकी बेटी जीतू (3) रविवार को दिन में 11 बजे बग्गर में गई थी। वहां से वापस आते समय रास्ते में मुनीश पांडेय के मकान की दीवार अचानक गिर गई। इसके मलबे में जीतू दब गई। मलबा हटाकर उसे बाहर निकाला गया लेकिन तब तक उसने दम तोड़ दिया। मृतका दो बहनों में बड़ी थी। घटना के बाद मां नेहा बदहवास हो गईं। प्रभारी निरीक्षक विजय मिश्रा ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।शाहाबादनगर के मोहल्लागढ़ी दरमयानी में बारिश के दौरान दीवार गिरने से अधेड़ महिला की मौत हो गई। गढ़ी दरमयानी निवासी जैबुन निशा (50) शनिवार देर शाम घर में नल से पानी भर रही थीं। इस दौरान उनके मकान की दीवार उन पर गिर गई। प्राथमिक उपचार के बाद रविवार सुबह परिजन उन्हें लेकर लखनऊ ट्रॉमा सेंटर जा रहे थे। रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। मृतका के पति का निधन हो चुका है। परिवार में दो पुत्र और तीन पुत्रियां हैं। नायब तहसीलदार एजाज अहमद ने बताया कि परिजन ने पोस्टमार्टम कराने से इन्कार कर दिया।