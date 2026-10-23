Hardoi News: इनकमिंग मशीन में खराबी से दो घंटे ठप रहे इंडस्ट्रियल एरिया समेत तीन फीडर

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शहर के 33 केवीए मन्नापुरवा की इनकमिंग मशीन में शुक्रवार दोपहर 12 बजे खराबी आ गई। इससे उपकेंद्र से जुड़े 100 बेड, इंडस्ट्रियल एरिया फीडर और टाउन द्वितीय फीडर की आपूर्ति बंद हो गई जो दो घंटे बाद दो बजे बहाल हुई। इससे क्षेत्र के छह हजार उपभोक्ता बिजली न मिलने से परेशान हुए। इसके अलावा एआरटीओ विद्युत उपकेंद्र का खदरा फीडर सुबह पौने नौ बजे से 11 बजे तक बंद रहा। इससे क्षेत्र के उपभोक्ता बिजली न मिलने से परेशान हुए।शहर के सिटी विद्युत उपकेंद्र की आपूर्ति सुबह नौ से 10 बजे तक प्रभावित रही। वहीं आशानगर उपकेंद्र का जयराम फीडर दोपहर एक घंटे बंद रहा। उपखंड अधिकारी प्रेम राज ने बताया कि कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी। इसलिए आपूर्ति बंद हुई थी। आपूर्ति बहाल हो गई है।