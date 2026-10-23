फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hardoi News ›   Khatu Shyam Baba

Hardoi News: धूमधाम से निकली खाटू श्याम बाबा की निशान यात्रा

Fri, 23 Oct 2026 11:22 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 11:22 PM IST
विज्ञापन
Khatu Shyam Baba
धूमधाम से निकली खाटू श्याम बाबा की निशान यात्रासंडीला। श्री श्याम परिवार ट्रस्ट की तरफ से शुक्रवार को श्याम प्रेमियों ने खाटू श्याम बाबा की निशान यात्रा धूमधाम से निकाली। यात्रा का शुभारंभ पुरानी गल्ला मंडी स्थित खाटू श्याम मंदिर से हुआ। यहां श्रद्धालुओं ने विधि-विधान से निशानों का पूजन किया। इसके बाद ढोल-नगाड़ों और भक्ति गीतों के बीच यात्रा रवाना हुई। निशान यात्रा मंदिर परिसर से स्टेशन रोड होते हुए मुख्य मार्ग से इमलियाबाग आई, जहां कार्यक्रम स्थल पर यात्रा का समापन हुआ। यात्रा में राधा-कृष्ण और बाबा श्याम की आकर्षक झांकियां श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रहीं। पूरे मार्ग में श्याम भक्त बाबा के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ते रहे। भक्ति गीतों से माहौल भक्तिमय हो गया। यात्रा में बड़ी संख्या में श्याम प्रेमी और श्री श्याम परिवार ट्रस्ट के पदाधिकारी मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed