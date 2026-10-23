Hardoi News: वजीफा आवेदन अग्रसारित न करने पर 50 विद्यालयों को नोटिस

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जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ. अरविंद कुमार पाठक की ओर से 50 विद्यालयों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जिसमें कहा गया कि विद्यालय में पढ़ने वाले कक्षा नौ से 12 तक विद्यार्थियों का डाटा केवाईसी करने के बाद भी वजीफा फार्म फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा। उन्होंने जारी नोटिस में सभी से स्पष्टीकरण मांगा है। विद्यालयों की ओर से 26 अक्तूबर तक फार्म अग्रसारित न किए तो बोर्ड परीक्षाओं में बनाए जाने वाले परीक्षा केंद्र से वंचित करते हुए विद्यालय को डिबार किया जाएगा और मान्यता प्रत्याहरण की भी कार्यवाही की जाएगी। इनमें आरएन इंटर कॉलेज मडिया जाफरपुर बिलग्राम, दुर्गा प्रसाद मेमोरियल हाई स्कूल पचकोहरा,एसजेएएम एचएसएस पिहानी, हरपाल सिंह हायर सेकेंडरी स्कूल भवापुर कुंडी, नारायण गर्ल इंटर कॉलेज बावन,एस डी जनता इंटर कॉलेज शाहाबाद, एसजेपीएल हायर सेकेंडरी स्कूल तिर्वा चांदपुर,रानी अवंती बाई हाई स्कूल नवादा बासित नगर,संतोष कुमार इंटर कॉलेज बेंहदरकलां, गुरुकुल हायर सेकेंडरी स्कूल बरखेरिया पिहानी, बाबा भानु राम हायर सेकेंडरी स्कूल, ओम साइन बालाजी महाराज इंटर कॉलेज गौसगंज, श्री दुर्गा प्रसाद मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल पचकोहरा, समता पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल गुलामऊ, मां सरस्वती इंटर कॉलेज शाहाबाद, श्री नंदलाल प्यारी देवी हायर सेकेंडरी स्कूल पिहानी, तेजपाल सिंह यादव हायर सेकेंडरी स्कूल खरगापुर तिराहा, जीजीआईसी संडीला, श्री देवेंद्र आश्रम हायर सेकेंडरी स्कूल छिबरामऊ, श्री बाबूराम हायर सेकेंडरी स्कूल बूंदी सहित 50 से अधिक स्कूल शामिल हैं।

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हरदोई। माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के वजीफा आवेदन अग्रसारित करने पर 50 विद्यालयों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। फार्म अग्रसारित न करने पर मान्यता प्रत्याहरण करने की कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। साथ ही बोर्ड परीक्षा के लिए डीबार करने की भी चेतावनी दी गई है।