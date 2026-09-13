Hardoi News: सातन पासी, शिवाजी और चंद्रशेखर आजाद स्मृति द्वार करेंगे राहगीरों का स्वागत

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प्रशासन की तरफ से दी गई स्वीकृति में सातन पासी, महाराजा शिवाजी और चंद्रशेखर आजाद समेत अन्य महापुरुषों के नाम पर द्वार बनवाए जाएंगे। पांच स्मृति द्वार बालामऊ विधायक रामपाल वर्मा के प्रस्ताव पर स्वीकृत किए गए हैं। स्मृति द्वारों को बनवाए जाने की स्वीकृति के साथ ही काम कराने के लिए कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को पहली किस्त के रुपये भी दे दिए गए हैं।विधायक के प्रस्ताव पर विकास खंड बेहंदर में संडीला-बांगरमऊ रोड पर शाहपुर चमराहा के पास महाराजा सातन पासी, संडीला-बांगरमऊ रोड पर डबल नगर कलावां पुल के पास अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, संडीला-मल्लावां मार्ग पर हिया पुल के पास छत्रपति शिवाजी महाराज स्मृति द्वार बनवाया जाएगा।ऐसे ही विकास खंड कछौना में संडीला-मल्लावां रोड पर गौसगंज चौराहे पर भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल और विकास खंड कोथावां में संडीला-बेनीगंज मार्ग पर अटिया भट्ठा के पास भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति द्वार बनवाए जाएंगे। इन मार्गों पर बड़ी संख्या लें लोगों का आवागमन होता है।जनप्रतिनिधि के प्रस्ताव पर उनकी विधायक निधि से स्मृति/स्वागत द्वार बनवाए जाने की स्वीकृति दी गई है। कार्यदायी संस्था के अधिशासी अभियंता से कहा गया है कि काम समयसीमा के अंदर गुणवत्तापरक कराया जाए। -नेहा ब्याडवाल, सीडीओ