फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hardoi News ›   The picture tube of the portable X-ray machine is faulty

Hardoi News: पोर्टेबल एक्सरे मशीन की पिक्चर ट्यूब खराब

Mon, 02 Nov 2026 11:57 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 11:57 PM IST
विज्ञापन
The picture tube of the portable X-ray machine is faulty
फोटो- 32- जांच न होने से एक्सरे कक्ष के बाहर पसरा सन्नाटा। संवाद
- निजी जांच केंद्रों पर खर्च करनी पड़ रही अतिरिक्त रकम
विज्ञापन

- ओपीडी में आने वाले मरीजों की नहीं हो पा रही जांच
संवाद न्यूज एजेंसी
हरदोई। मेडिकल कॉलेज की एक्सरे मशीन मरीजों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। मुख्य मशीन पहले से ही खराब है, वैकल्पिक तौर पर प्रयोग की जा रही 100 एमए की पोर्टेबल मशीन फिर खराब हो गई है। पोर्टेबल एक्सरे मशीन की पिक्चर ट्यूब खराब होने से ओपीडी के मरीजों की जांच नहीं की जा रही है। उन्हें निजी सेंटरों पर जाकर अधिक कीमत में देनी पड़ रही है।
मुख्य डिजिटल मशीन खराब होने से एक्सरे के लिए 100 एमए की पोर्टेबल मशीन का सहारा लेना पड़ता है। मशीन से रोजाना 150 से 200 मरीजों के 300 तक एक्सरे किए जाते हैं। जबकि मशीन की क्षमता एक बार में सिर्फ 50 से 55 एक्सरे करने की ही है। 55 के ऊपर एक्सरे होते ही मशीन में एरर आने लगता है और मशीन बंद हो जाती है।
विज्ञापन

अधिक लोड होने का ही नतीजा है कि बीते माह पोर्टेबल मशीन खराब हो चुकी है। मरम्मत के बाद करीब 15 से 20 दिन मशीन चली थी कि अब पिक्चर ट्यूब खराब हो गई है। खराबी आने से मशीन फिर बंद हो गई है और मरीजों को परेशान होना पड़ रहा है। हालांकि, आईपीडी (अंतः रोगी विभाग) और इमरजेंसी के मरीजों की जांच 50 एमए की मशीन से की जा रही है, लेकिन ओपीडी में आने वाले मरीजों को निजी केंद्रों पर जांच करवानी पड़ रही है। साथ ही गंभीर मरीजों को बाहर ले जाने में भी दिक्कत हो रही है। प्रधानाचार्य डॉ. जेबी गोगोई ने बताया कि जल्दी ही नई डिजिटल एक्सरे मशीन का संचालन करा दिया जाएगा। इसके बाद समस्या दूर हो जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed