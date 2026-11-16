Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hardoi News ›   Power supply in Radvepurva and Azad Nagar disrupted again

Hardoi News: रद्वेपुरवा व आजाद नगर की बिजली सप्लाई फिर बाधित

Mon, 16 Nov 2026 11:36 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 11:36 PM IST
विज्ञापन
Power supply in Radvepurva and Azad Nagar disrupted again
- हर साल की तरह इस बार भी 20 हजार उपभोक्ताओं की बढ़ेगी मुश्किल
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
हरदोई। शहर के पिहानी चुंगी से रद्धुपेरवा मार्ग की जर्जर बिजली लाइन अभी तक नहीं बदली गई है। इससे क्षेत्र के बीस हजार उपभोक्ताओं को बिजली की मांग बढ़ने पर आपात कटौती झेलनी पड़ती है। दो विभाग इस लाइन को बनाने की जिम्मेदारी एक-दूसरे पर डाल रहे हैं।



शहर के पिहानी चुंगी से सकतपुर तक मार्ग का चौड़ीकरण होना था। इस चौड़ीकरण के साथ ही बिजली लाइन को हटाकर नई लाइन बिछानी थी। यह जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग को सौंपी गई थी। विभाग ने सड़क का चौड़ीकरण तो कर दिया। हालांकि, बिजली लाइन के पोल अब सड़क पर आ गए हैं। जर्जर लाइन भी नहीं बदली गई है। विद्युत उपकेंद्र चरौली से जुड़े रद्धेपुरवा और आजाद नगर के बीस हजार उपभोक्ताओं को नियमित बिजली नहीं मिल पा रही है। बिजली की मांग बढ़ते ही आपात कटौती शुरू हो जाती है, जिससे उपभोक्ता परेशान हैं।
विज्ञापन




विभागों के बीच जिम्मेदारी का विवाद अधीक्षण अभियंता राजीव भट्ट ने बताया कि बिजली लाइन बनाने का काम लोक निर्माण विभाग का है। उन्हें सामग्री का परीक्षण भी कराना है। इसके लिए विद्युत विभाग ने लोक निर्माण विभाग को कई पत्र भेजे हैं। वहीं, लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता संतोष कुमार ने बताया कि उन्हें बिजली लाइन न बनने की जानकारी नहीं है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed