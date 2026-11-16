देश के विकास में सहायक होगी स्व-गणना: रजनी

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- जनगणना-2027 : कार्यशाला के साथ स्व-गणना शुरूसंवाद न्यूज एजेंसीहरदोई (पिहानी)। जनगणना-2027 के दूसरे चरण में सोमवार से स्व-गणना का काम शुरू हो गया है। राज्यमंत्री रजनी तिवारी ने कहा कि स्व-गणना के आंकड़े देश के विकास में सहायक होते हैं। उन्होंने आमजन से डिजिटल माध्यम से सभी परिवार सदस्यों की सटीक जानकारी दर्ज करने की अपील की।राज्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद सभागार में स्व-गणना कार्यशाला में भाग लिया। उन्होंने बताया कि जनसंख्या केवल आंकड़े नहीं, बल्कि देश की नीतियों के लिए आवश्यक हैं। इसके बाद जागरूकता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। जिला पंचायत प्रशासक प्रेमावती ने समय से स्व-गणना का काम पूरा करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि देश का विकास इस जनगणना पर निर्भर है। भाजपा जिलाध्यक्ष अजीत सिंह बब्बन ने व्यापक जन भागीदारी पर जोर दिया। एडीएम दीपाली भार्गव ने स्व-गणना की प्रक्रिया की जानकारी दी। इस अवसर पर कई अधिकारी मौजूद रहे।कछौना और पिहानी में स्व-गणना पर जोर कछौना में अधिशासी अधिकारी देवांशी दीक्षित ने बताया कि परिवार अपने सदस्यों का विवरण खुद दर्ज कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि 30 नवंबर तक पोर्टल के माध्यम से घर बैठे जानकारी दर्ज की जा सकती है। नगरवासियों से निर्धारित समय में स्व-गणना प्रक्रिया पूरी करने की अपील की गई। पिहानी में पालिका अध्यक्ष शाहीन बेगम ने इस महत्वपूर्ण काम में सभी की हिस्सेदारी को जरूरी बताया। अधिशासी अधिकारी अमित कुमार सिंह ने स्व-गणना कार्य के बारे में लोगों को जागरूक किया।