Hardoi News: डीआईओएस ने सीएनडीएस को नोटिस दिया

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सीएनडीएस हरदोई के राजकीय इंटर कॉलेज में मिनी स्टेडियम और राजकीय हाईस्कूल जामू में इंटर कॉलेज की इमारत का निर्माण कर रही है। मुख्य विकास अधिकारी ने 17 जुलाई को निर्माण कार्यों की समीक्षा कर धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई, जिसके बाद उन्होंने जिला विद्यालय निरीक्षक अरविंद कुमार पाठक को कार्यदायी संस्था से प्रगति विवरण मांगने के निर्देश दिए। पाठक ने कांस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज के परियोजना निदेशक को पत्र भेजकर देरी का कारण पूछा है। उन्होंने कहा कि कार्य में देरी से विद्यालय संचालन में समस्या आ रही है। गुणवत्ता से समझौता किए बिना सभी लंबित परियोजनाएं जल्द पूरे करने को कहा गया है। संवाद

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हरदोई। राजकीय विद्यालयों में निर्माण कार्यों की धीमी गति पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। मुख्य विकास अधिकारी के निर्देश पर जिला विद्यालय निरीक्षक ने कार्यदायी संस्था सीएनडीएस को नोटिस दिया है। संस्था से तय समय सीमा में संतोषजनक उत्तर मांगा गया है।