Hardoi News: विद्यालयों की मनमानी, स्कूल दो और जीयो लोकेशन एक

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बोर्ड परीक्षाओं के दौरान पारदर्शी व्यवस्था और नकलविहीन परीक्षा कराने के लिए विद्यालयों की सटीक जियो-टैगिंग अनिवार्य है। विद्यालय प्रधानाचार्यों को विद्यालय परिसर से ऐप के माध्यम से जियो लोकेशन डालनी थी। मगर विद्यालय संचालकों ने जियो लोकेशन डालने में मनमानी की, इससे एक ही जियो लोकेशन पर दो-दो विद्यालय दिख रहे हैं, वहीं कुछ की लोकेशन विद्यालय संचालक की घर की दिख रही है। लोकेशन की त्रुटियों के कारण बोर्ड परीक्षा केंद्रों के सही निर्धारण और विद्यार्थियों के आवंटन में समस्या आ रही है।यह हैं स्कूल जिनकी गलत मिली लोकेशन -1- आरएसएसवीपी इंटर कॉलेज बलेहरा कमालनगर2- श्रीमती एसडी गर्ल्स विद्यापीठ इंटर कॉलेज बलेहरा कमालनगर3- एसएमएमए इंटर कॉलेज गौरी फखरूद्दीन4- एचवीजी इंटर कॉलेज मुसलमानाबाद5- एनपीवी डी ज्ञान स्थली इंटर कॉलेज हरपालपुर6- भगवान बुद्ध इंटर कॉलेज मानपुर7 -उमासिंह महिपाल सिंह एचएस स्कूल मानपुर8- एनपीएचएसएस हरपालपुरवर्जनसभी विद्यालयों प्रधानाचार्यों को चेतावनी दी गई और विद्यालय परिसर से जियो लोकेशन अपडेट करने के निर्देश दिए गए हैं। अगर विद्यालयों की जियो लोकेशन गलत मिलती है, तो संबंधित विद्यालयों के खिलाफ विभागीय नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।डॉ. अरविंद कुमार पाठक, जिला विद्यालय निरीक्षक