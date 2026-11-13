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Hardoi News: खंती में पड़ा था लापता युवक का शव, कुत्तों ने नोचकर बाहर निकाला

Fri, 13 Nov 2026 11:46 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 11:46 PM IST
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The body of the missing youth was lying in a ditch; dogs tore at it and dragged it out.
फोटो - 21- पोस्टमार्टम हाउस पर खड़े मृतक नंदराम के परिजन। संवाद
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- थाना क्षेत्र के सुगवां की घटना
संवाद न्यूज एजेंसी
सांडी। दो दिन से लापता थाना क्षेत्र के जानकीपुरवा निवासी अधेड़ का शव पड़ोस के गांव सुगवां में पानी भरी खंती में पड़ा मिला। इसका पता तब चला जब कुत्ते शव को नोचकर बाहर ले आए। ग्रामीणों की मदद से परिजनों ने शव बाहर निकलवाया। मृतक के भाई ने हत्या की आशंका जताई है।

जानकीपुरवा निवासी नंदराम (45) दो बहनों के बीच इकलौते भाई और अविवाहित थे। चचेरे भाई रामसनेही ने बताया कि नंदराम पड़ोसी गांव सुगवां निवासी रामलखन के घर में पिछले लगभग दस साल से रह रहे थे। दो दिन से नंदराम लापता थे। बताया कि रामलखन के मकान के सामने पानी भरी खंती है। इसी खंती से कुछ कुत्ते नंदराम का शव नोचकर बाहर ले आए। शव पड़ा देख इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी पर पहुंचे परिचितों और परिजनों ने शव खंती से बाहर निकलवाया। जानकारी पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। चचेरे भाई ने नंदराम की हत्या किए जाने की आशंका जताई है। प्रभारी निरीक्षक पुष्पराज कुशवाहा ने बताया कि पोस्टमार्टम होने के बााद रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अभी मौत की वजह भी स्पष्ट नहीं है।
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