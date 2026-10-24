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विकास के सवाल पर मंदिर-मस्जिद का मुद्दा आगे कर देती भाजपा : शकील

Sat, 24 Oct 2026 11:31 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 11:31 PM IST
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The BJP brings up the temple-mosque issue whenever the question of development is raised.
फोटो-30-पत्रकारों से बात करते शकील नदवी। संवाद
बिलग्राम। समाजवादी अल्पसंख्यक सभा के प्रदेश अध्यक्ष शकील नदवी ने कहा कि सपा और कांग्रेस प्रत्याशियों के चयन का काम नवंबर में पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि विकास के मुद्दों पर सवाल उठते ही भाजपा मंदिर-मस्जिद जैसे मुद्दों को आगे कर देती है। बिलग्राम में सपा नेता अफसर अली के आवास पर शनिवार को उन्होंने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में शकील नदवी ने दावा किया कि पीडीए का कुनबा हर दिन बढ़ेगा। आरोप लगाया कि भाजपा सरकार मतदाता सूची से वोट कटवाने और गलत तरीके से नाम दर्ज करवाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सपा अपने काम-काज के आधार पर चुनाव लड़ेगी। बैठक में सपा नेता नाजिम खां, अफसर अली, मोबीन खां, बिहारी लाल यादव आदि मौजूद रहे।
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