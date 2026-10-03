Hardoi News: प्रतियोगिता में शिक्षकों ने कला और योग्यता से मारी बाजी

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जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में शुक्रवार को हुईं प्रतियोगिताओं में परिषदीय विद्यालयों के 50 शिक्षकों ने प्रतिभाग किया। प्राचार्य रमेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि प्रतियोगिता दो स्तर पर कराई गईं। प्राथमिक स्तर पर भाषा और गणित व उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय की प्रतियोगिताएं हुईं।प्रतियोगिता में प्राथमिक स्तर पर भाषा विषय में ब्लॉक भरावन से टांडखेड़ा प्राथमिक विद्यालय की सहायक अध्यापक रेनू सिंह, गणित विषय में ब्लॉक सांडी के भगहर प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक शुभम यादव, गणित विषय में ब्लॉक सांडी के सांडी देहात प्राथमिक विद्यालय की सहायक अध्यापक अनुराधा शुक्ला, विज्ञान विषय में ब्लॉक पिहानी के गजुआखेड़ा प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक हिमांशु राजपूत और सामाजिक विज्ञान विषय में ब्लॉक व उच्च प्राथमिक विद्यालय की सहायक अध्यापक अर्चना मिश्रा का चयन राज्य स्तर पर प्रतिभा दिखाने के लिए किया गया।प्रतियोगिता के संयोजक डायट में कला प्रवक्ता चतुर्भुज नारायण रहे। बताया कि प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य कला, क्राफ्ट और पपेट्री के माध्यम से शिक्षण को और अधिक रोचक बनाना है। निर्णायक समिति में जीआईसी प्रधानाचार्य श्याम नारायण यादव, वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेश चंद्र, शिवेंद्र वर्मा और जोगिंदर सिंह गंगवार रहे।