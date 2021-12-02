Hardoi News: संकुल शिक्षकों की बैठक में जा रहे इंचार्ज प्रधानाध्यापक की हादसे में मौत

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शहर के लखनऊ चुंगी के निकट आईटीआई के सामने रहने वाले आशीष कुमार श्रीवास्तव (40) उच्च प्राथमिक विद्यालय नीर में इंचार्ज प्रधानाध्यापक थे। उनके पास न्याय पंचायत नीर के एनपीआरसी का भी पद था। बड़े भाई आशुतोष श्रीवास्तव ने बताया कि आशीष बुधवार सुबह आठ बजे स्कूल गए थे। वहां से सदर तहसील में आयोजित बैठक में प्रतिभाग करने के बाद वह उच्च प्राथमिक विद्यालय पिहनियां में आयोजित संकुल शिक्षकों की बैठक में शामिल होने बाइक से जा रहे थे।मदारा-पिहनिया मार्ग पर गिरजापुरवा के पास किसी वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से वह सड़क पर गिर गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के लोगों ने उन्हें पहचान कर परिजन, पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी। उन्हें मेडिकल कॉलेज ले जाया गया लेकिन यहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। परिवार में पत्नी सोनी श्रीवास्तव और छह साल की बेटी आर्या है।देहात कोतवाल समर बहादुर सिंह ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। परिजन से शिकायत लेकर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। टक्कर मारने वाले वाहन के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है।