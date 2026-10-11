फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hardoi News ›   Staging of Shri Ram Leela begins with the Kalash Sthapana.

Hardoi News: कलश स्थापना के साथ श्रीराम लीला का मंचन शुरू

Sun, 11 Oct 2026 11:53 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 11:53 PM IST
विज्ञापन
Staging of Shri Ram Leela begins with the Kalash Sthapana.
संडीला। नगर में श्रीराम लीला कमेटी की तरफ से रविवार को कलश स्थापना के साथ 86वीं श्रीराम लीला का मंचन शुरू हो गया है। पूजन-अर्चन के साथ कमेटी पदाधिकारियों ने कलश की स्थापना की।
विज्ञापन

श्रीराम लीला में कानपुर से आए कलाकारों ने श्रीगणेश पूजन, नारद मोह और आकाशवाणी की लीला का मंचन किया। कलाकारों के सजीव मंचन को देखकर दर्शक भावविभोर हो गए। कलाकारों की प्रस्तुति देखने के लिए दर्शक मौजूद रहे। नगर में रामलीला का मंचन 12 दिनों तक किया जाएगा। इस दौरान विभिन्न प्रसंगों का मंचन कर भगवान श्रीराम के जीवन, आदर्शों और मर्यादा का संदेश दिया जाएगा। पूजन में कमेटी के अध्यक्ष अभय गुप्ता, प्रबंधक प्रेम बाबा, गंगाशरण गुप्ता, कोषाध्यक्ष चंद्रमोहन आहूजा, मनोज गुप्ता, नरोत्तम चौरसिया, धर्म सिंह सहित कमेटी के अन्य सदस्य मौजूद रहे।
विज्ञापन

------
घंटा बजाकर होता था श्रीराम लीला का प्रचार, नगरवासी भी निभाते थे भूमिका
संडीला। ब्रिटिश काल से चली आ रही श्रीराम लीला की परंपरा का कमेटी के पदाधिकारी आज भी निर्वहन कर रहे हैं। साल 1940 से श्रीराम लीला मंचन अनवरत है। उस समय सोशल मीडिया न ही प्रचार-प्रसार के आधुनिक साधन थे। ऐसे में रामलीला कमेटी के सदस्य हाथ में घंटा लेकर पूरे नगर में घूमते थे और लोगों को प्रतिदिन होने वाली लीला के प्रसंगों की जानकारी देते थे। घंटा बजने की आवाज सुनकर आसपास के लोग एकत्रित हो जाते थे और रामलीला देखने पहुंचते थे। समय के साथ प्रचार के तरीके बदले लेकिन श्रीराम लीला की परंपरा कायम है।
विज्ञापन
विज्ञापन

कमेटी के प्रबंधक प्रेम बाबा के मुताबिक साल 1940 से श्रीराम लीला का आयोजन किया जा रहा है। इस बार 86वां वर्ष है। बताया कि उस समय श्रीराम लीला के मंचन के लिए बाहर से कलाकार आते थे लेकिन जरूरत पड़ने पर नगर के लोग भी विभिन्न पात्रों की भूमिका निभाते थे। कभी कोई रावण की सेना में शामिल होता था तो कभी भगवान श्रीराम की सेना का हिस्सा बनकर मंचन करता था।

कमेटी गठन के समय स्व. नरेश नाथ मेहरोत्रा अध्यक्ष बने थे। आनंद प्रकाश गुप्ता को मंत्री और चंद्र मोहन आहूजा कोषाध्यक्ष बनाए गए थे। वह स्वयं प्रबंधक के रूप में आयोजन की देखरेख करते थे। वर्ष 2012 में कमेटी का पंजीकरण कराया गया। नरेश नाथ मेहरोत्रा के निधन के बाद वर्ष 2022 में अभय गुप्ता को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed