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भाजपा ने बर्बाद कर दिया युवाओं का भविष्य : जितेंद्र

Sun, 11 Oct 2026 11:56 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 11:56 PM IST
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BJP has ruined the future of the youth: Jitendra
फोटो-41-पीडीए पंचायत को संबो​धित करते सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता जितेंद्र वर्मा। स्रोत स्वयं
हरदोई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जितेंद्र वर्मा जीतू ने कहा कि पढ़े-लिखे युवाओं काे भाजपा सरकार में नौकरी नहीं मिल रही। आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया। लखनऊ का इकाना अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और मेट्रो सपा सरकार की देन है। वह रविवार को बिलग्राम मल्लावां विधानसभा क्षेत्र के कटिया भिखारीपुर में पीडीए पंचायत को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोई सुरक्षित नहीं है। दावा किया कि परेशान जनता अब सपा की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है। दावा किया कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में सपा को जीत मिलेगी। पंचायत के दौरान अजय प्रताप सिंह, सत्यम पटेल, शहबाज खान, सौरभ वर्मा, सर्वेंद्र पटेल, मोहम्मद नावेद खान आदि मौजूद रहे।
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