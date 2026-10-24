Hardoi News: सरदा और बीवी, दोनों हमसे जलते थे....फंदे पर लटकता मिला चौकीदार का शव

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हरदोई निवासी धर्म सिंह का कारखाना ककेड़ी में है। यह कारखाना पिछले काफी समय से बंद है। कारखाने की चौकीदारी के लिए धर्म सिंह ने संतराम (45) को रख लिया था। संतराम के भाई विशंभर ने बताया कि शनिवार को गांव के ही कुछ लोगों ने संतराम का शव कारखाना परिसर में लगे नीम के पेड़ पर फंदे से लटकता होने की सूचना दी।इस पर वह मौके पर पहुंचे। इसी बीच पुलिस भी आ गई। शव की तलाशी के दौरान एक सुसाइड नोट मिला। इसके बाद पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सांडी के प्रभाीर निरीक्षक पुष्पराज कुशवाहा ने सुसाइड नोट न मिलने की बात कही। उन्होेंने बताया कि फौती सूचना पर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।धर्मसिंह का बटाईदार है शारदासुसाइड नोट में सरदा और उसकी बीवी का उल्लेख है। प्राथमिक जांच में पुलिस को पता चला है कि शहर कोतवाली क्षेत्र में सुरजीपुर कॉलोनी निवासी शारदा कारखाना मालिक धर्मसिंह का बटाईदार है। चर्चा है कि संतराम और शारदा की गहरी दोस्ती थी। हालांकि अभी सुसाइड नोट को लेकर भी यह स्पष्ट नहीं है कि इसकी लिखावट संतराम की ही है या किसी ने घटना को मोड़ देने के लिए सुसाइड नोट लिखकर डाल दिया। पूरे मामले में खास बात यह भी है कि संतराम तीन भाइयों में दूसरे नंबर का था और अविवाहित था।