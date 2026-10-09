Hardoi News: आज और कल बंद रहेगी रेलवे क्रॉसिंग

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हरदोई। पटरियों के स्लीपर बदलने के लिए शनिवार और रविवार को कोर्रिया रेलवे क्रॉसिंग को बंद करने का निर्णय किया है। सीनियर सेक्शन इंजीनियर रेल पथ पंकज शर्मा ने बताया कि हरदोई से कौढ़ा के बीच फाटक संख्या 281 सी पर मरम्मत कार्य कराया जा रहा है। इस कारण फाटक बंद रहेगा और सड़क मार्ग से होकर जाने वाले वाहनों का आवागमन ठप रहेगा। इस दौरान वाहनों को सीतापुर रोड स्थित ओवर ब्रिज से और ककवाही फाटक से होकर गुजरना होगा।