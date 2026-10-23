Hardoi News: दिवाली से पहले चमका पेंट बाजार, प्लास्टिक व इमल्शन पेंट की बढ़ी मांग

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दिवाली करीब है। कुछ घरों में साफ-सफाई शुरू हो चुकी है। घरों की सुंदरता में चार चांद लगाने के लिए इस बार लोग प्लास्टिक इमल्शन पेंट की मांग सबसे अधिक कर रहे हैं। पहले घरों की पुताई के लिए चूने और डिस्टेंपर का इस्तेमाल अधिक होता था, लेकिन अब इनकी जगह आधुनिक पेंट ने ले ली है। लोग दीवारों को आकर्षक और टिकाऊ बनाने के लिए प्लास्टिक पेंट खरीद रहे हैं।कंपनियां भी इसी अनुरूप पेंट उपलब्ध कर रहीं हैं। कारोबारियों के मुताबिक कंप्यूटर की सहायता से ग्राहकों के पास तमाम रंगों के विकल्प मौजूद हैं। शया कि प्लास्टिक पेंट की मांग की वजह आम पेंट की तुलना में इसका ज्यादा देर तक टिकना है। इसको एक बार लगाने के बाद कई साल की छुट्टी हो जाती है। इसकी एक खासियत यह भी है कि यह ज्यादा गंदा नहीं होता है और एक बाद कपड़ा मारने पर साफ हो जाता है। इस पेंट की 20 किलो पैक बाजार में दो हजार से 4500 रुपये तक में बिक रहा है।बोले व्यापारी:बाजार में इस समय प्लास्टिक पेंट की मांग अधिक है। इस साल अच्छे कारोबार की उम्मीद है। लंबे समय तक चलने और धोने पर साफ होने की वजह से अधिकांश लोग प्लास्टिक, इमल्शन पेंट को अधिक पसंद कर रहे हैं।उमंग जैन, पेंट विक्रेतादिवाली का समय नजदीक आते ही घर में साफ-सफाई और पेंट का काम शुरू हो गया है। कंप्यूटराइज्ड कलर मशीनों की मदद से ग्राहक अपनी पसंद के मुताबिक रंग तैयार करा सकते हैं। लोगों को अलग-अलग शेड चुनने के विकल्प मिल रहे हैं।- मोहम्मद रेहान, पेंट विक्रेता