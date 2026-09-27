Hardoi News: खबर छपने पर जागे जिम्मेदार, एप्रोच की कराई मरम्मत, आवागमन शुरू
कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 11:31 PM IST
Updated Sun, 27 Sep 2026 11:31 PM IST
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हरदोई। सीतापुर मार्ग पर सई नदी (भैंसटा) पर इटौली स्थित पुल के एप्रोच की मरम्मत अमर उजाला में खबर प्रकाशित होने के बाद करा दी गई है। लगातार बारिश के कारण शनिवार को पुल के दोनों तरफ की एप्रोच धंस गई थी। इस कारण भारी वाहनों का आवागमन बंद कर दिया गया था। लोक निर्माण विभाग के राष्ट्रीय मार्ग खंड के अधिशासी अभियंता की देखरेख में रविवार को मरम्मत के बाद पुल चालू कर दिया गया। हालांकि अभी ट्रकों का आवागमन बंद रहेगा।
हरदोई-सीतापुर मार्ग पर शहर से 10 किलोमीटर दूर सई नदी स्थित पुल की एप्रोच दोनों तरफ से धंस गई थी। एप्रोच रोड पर दरारें भी पड़ गई थीं। इस कारण आवागमन बंद कर दिया गया था। एप्रोच धंसने की सूचना पर भी शनिवार को लोक निर्माण विभाग के किसी भी खंड का कोई भी अभियंता मौके पर नहीं पहुंचा था। सीओ सिटी अजीत चौहान और देहात कोतवाल समर बहादुर सिंह की देखरेख में यहां बैरिकेडिंग करा दी गई थी। साथ ही बैरियर लगाकर वाहनों का आवागमन रोक दिया गया था।
पूरी घटना की खबर अमर उजाला के रविवार के अंक में विस्तार से प्रकाशित हुई थी। इसके बाद रविवार को लोक निर्माण विभाग के राष्ट्रीय मार्ग खंड कानपुर के अधिशासी अभियंता और सहायक अभियंता ने धंसे हुए एप्रोच मार्ग की मरम्मत कराई। यहां गिट्टी और डस्ट मिलाकर डाली गई है। देहात कोतवाल समर बहादुर सिंह ने बताया कि शाम को वाहनों का आवागमन शुरू हो गया, ट्रकों को अभी रोका जा रहा है।
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हरदोई-सीतापुर मार्ग पर शहर से 10 किलोमीटर दूर सई नदी स्थित पुल की एप्रोच दोनों तरफ से धंस गई थी। एप्रोच रोड पर दरारें भी पड़ गई थीं। इस कारण आवागमन बंद कर दिया गया था। एप्रोच धंसने की सूचना पर भी शनिवार को लोक निर्माण विभाग के किसी भी खंड का कोई भी अभियंता मौके पर नहीं पहुंचा था। सीओ सिटी अजीत चौहान और देहात कोतवाल समर बहादुर सिंह की देखरेख में यहां बैरिकेडिंग करा दी गई थी। साथ ही बैरियर लगाकर वाहनों का आवागमन रोक दिया गया था।
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पूरी घटना की खबर अमर उजाला के रविवार के अंक में विस्तार से प्रकाशित हुई थी। इसके बाद रविवार को लोक निर्माण विभाग के राष्ट्रीय मार्ग खंड कानपुर के अधिशासी अभियंता और सहायक अभियंता ने धंसे हुए एप्रोच मार्ग की मरम्मत कराई। यहां गिट्टी और डस्ट मिलाकर डाली गई है। देहात कोतवाल समर बहादुर सिंह ने बताया कि शाम को वाहनों का आवागमन शुरू हो गया, ट्रकों को अभी रोका जा रहा है।
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