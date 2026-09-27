Hardoi News: खबर छपने पर जागे जिम्मेदार, एप्रोच की कराई मरम्मत, आवागमन शुरू

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हरदोई-सीतापुर मार्ग पर शहर से 10 किलोमीटर दूर सई नदी स्थित पुल की एप्रोच दोनों तरफ से धंस गई थी। एप्रोच रोड पर दरारें भी पड़ गई थीं। इस कारण आवागमन बंद कर दिया गया था। एप्रोच धंसने की सूचना पर भी शनिवार को लोक निर्माण विभाग के किसी भी खंड का कोई भी अभियंता मौके पर नहीं पहुंचा था। सीओ सिटी अजीत चौहान और देहात कोतवाल समर बहादुर सिंह की देखरेख में यहां बैरिकेडिंग करा दी गई थी। साथ ही बैरियर लगाकर वाहनों का आवागमन रोक दिया गया था।पूरी घटना की खबर