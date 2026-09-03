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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hardoi News ›   New travel option for Hardoi passengers heading to Rajasthan and Gujarat; weekly special train to run from Bareilly.

Hardoi News: हरदोई के यात्रियों को राजस्थान-गुजरात जाने का नया विकल्प, बरेली से मिलेगी साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन

Thu, 03 Sep 2026 11:47 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 11:47 PM IST
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New travel option for Hardoi passengers heading to Rajasthan and Gujarat; weekly special train to run from Bareilly.
हरदोई। राजस्थान और गुजरात की ओर जाने वाले हरदोई के यात्रियों के लिए नई रेल कनेक्टिविटी का विकल्प मिला है। लालकुआं-साबरमती साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन का संचालन बुधवार से शुरू हो गया। ट्रेन संख्या 05344 लालकुआं से प्रत्येक बुधवार दोपहर 1:35 बजे रवाना होकर बरेली जंक्शन शाम 3:27 बजे पहुंचेगी। इसके बाद बदायूं, कासगंज, हाथरस सिटी, मथुरा, भरतपुर, जयपुर, किशनगढ़ और अजमेर होते हुए अगले दिन सुबह 11:05 बजे साबरमती पहुंचेगी।
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हरदोई से राजस्थान और गुजरात जाने वाले यात्रियों के लिए यह ट्रेन सीधे उपलब्ध नहीं है, लेकिन बरेली पहुंचकर इसमें सवार होने का विकल्प रहेगा। इससे जयपुर, अजमेर और गुजरात की ओर जाने वाले यात्रियों को एक अतिरिक्त ट्रेन मिल सकेगी। ट्रेन का संचालन 2 सितंबर से 25 नवंबर तक 13 फेरों के लिए किया जाएगा। वापसी में साबरमती से ट्रेन प्रत्येक बृहस्पतिवार शाम चार बजे रवाना होगी और अगले दिन सुबह 11:45 बजे बरेली पहुंचेगी। रेल अधिकारियों के मुताबिक त्योहारी सीजन में यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए इस विशेष ट्रेन के संचालन से राजस्थान और गुजरात जाने वाले यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है
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