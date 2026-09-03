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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hardoi News ›   Middle-aged man died after being hit by an unidentified vehicle; he was on his way to his sister's house.

Hardoi News: अज्ञात वाहन की टक्कर से हुई थी अधेड़ की मौत, जा रहा था बहन के घर

Thu, 03 Sep 2026 11:51 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 11:51 PM IST
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Middle-aged man died after being hit by an unidentified vehicle; he was on his way to his sister's house.
फोटो-28-भारत। फाइल फोटो
बेनीगंज। बघौली-प्रतापनगर मार्ग पर भुड़हरिया भट्ठे के पास बुधवार सुबह मिले अधेड़ के शव की पहचान हो गई है। सोशल मीडिया पर शव की फोटो देख टड़ियावां थाना क्षेत्र के पहाड़पुर निवासी परिजन कोतवाली पहुंचे। शव की पहचान हो जाने के बाद बृहस्पतिवार को पोस्टमार्टम कराया गया। अब तक की जांच में किसी वाहन की टक्कर से मौत होने की बात सामने आई है।
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टड़ियावां थानाक्षेत्र के पहाड़पुर निवासी भारत (55) खेती करते थे। उनका बड़ा बेटा कमलू प्रतापनगर में स्थित एक प्लाईवुड फैैक्टरी में ट्रैक्टर चालक है। मंगलवार को भारत अपने बेटे से मिलने गए थे। बुधवार की शाम छह बजे कमलू ने उन्हें 100 रुपये देकर घर जाने के लिए ऑटो पर बैठाया था। प्रतापनगर पहुंचने पर भारत ऑटो से उतर गए। इसके बाद पैदल ही वह अपनी बहन रोशनी के गांव अटरा जा रहे थे। भुड़हरिया ईंट भट्ठे के पास किसी वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी।
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अंधेरा होने की वजह से किसी को घटना का पता नहीं चला। बुधवार सुबह ग्रामीणों ने शव देखकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने सोशल मीडिया पर शव की फोटो प्रसारित की। इसके बाद बृहस्पतिवार काे परिजन पहले बेनीगंज कोतवाली और फिर मोर्चरी पहुंचे। मृतक के परिवार में पत्नी रामवती, तीन पुत्र और एक पुत्री है। कोतवाल कौशलेश सिंह ने बताया कि शव की पहचान हो गई है। परिजनों से शिकायत लेकर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।
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