Hardoi News: अज्ञात वाहन की टक्कर से हुई थी अधेड़ की मौत, जा रहा था बहन के घर

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टड़ियावां थानाक्षेत्र के पहाड़पुर निवासी भारत (55) खेती करते थे। उनका बड़ा बेटा कमलू प्रतापनगर में स्थित एक प्लाईवुड फैैक्टरी में ट्रैक्टर चालक है। मंगलवार को भारत अपने बेटे से मिलने गए थे। बुधवार की शाम छह बजे कमलू ने उन्हें 100 रुपये देकर घर जाने के लिए ऑटो पर बैठाया था। प्रतापनगर पहुंचने पर भारत ऑटो से उतर गए। इसके बाद पैदल ही वह अपनी बहन रोशनी के गांव अटरा जा रहे थे। भुड़हरिया ईंट भट्ठे के पास किसी वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी।अंधेरा होने की वजह से किसी को घटना का पता नहीं चला। बुधवार सुबह ग्रामीणों ने शव देखकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने सोशल मीडिया पर शव की फोटो प्रसारित की। इसके बाद बृहस्पतिवार काे परिजन पहले बेनीगंज कोतवाली और फिर मोर्चरी पहुंचे। मृतक के परिवार में पत्नी रामवती, तीन पुत्र और एक पुत्री है। कोतवाल कौशलेश सिंह ने बताया कि शव की पहचान हो गई है। परिजनों से शिकायत लेकर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।