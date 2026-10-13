Hardoi News: उपचार कराने आया बाल अपचारी चकमा देकर भागा, पकड़ा गया

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बाल संप्रेक्षण गृह में निरुद्ध किशोर को करीब 10 दिनों से पेट में दर्द था। बीते कई दिन से इलाज भी चल रहा था। मंगलवार को भी वह दरोगा दिनेश कुमार मिश्रा के साथ उपचार कराने आया था। दरोगा ने बताया कि पहली मंजिल पर उपचार कराने के लिए जाने के दौरान उसने इधर-उधर की बात कर दो-बार चकमा देकर हाथ छुड़ाने का प्रयास किया।ऊपर से आने के बाद वह दवाएं लेने लगे। इसी बीच बाल अपचारी ने हाथ छुड़ाया और भाग निकला। किशोर को भागते देख वह भी शोर मचाते हुए उसके पीछे दौड़े। आसपास लोगों ने उन्हें भागते देखा तो उन्हें किशोर पर चोर होने का शक हुआ। आसपास के तमाम लोग उसके पीछे दौड़ने लगे। दरोगा ने मेडिकल कॉलेज के पीछे नघेटा रोड पर किशोर को पकड़ लिया। इसी बीच वहां पर मेडिकल कॉलेज के सुरक्षा कर्मी और पुलिस भी पहुंच गई। बाल अपचारी को वहीं से ही वैन में बैठाकर बाल संप्रेक्षण गृह पहुंचा दिया गया।