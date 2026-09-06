Hardoi News: बढ़ैयनपुरवा में दीवार में सेंध लगाकर मकान से दो लाख के जेवर चोरी

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बढ़ैयनपुरवा निवासी दर्शन मजदूरी और खेती करते हैं। उन्होंने बताया कि शनिवार रात परिवार के साथ मकान के आंगन में सोए थे। रविवार सुबह पत्नी सदाप्यारी जागीं और कमरे में जाने के लिए दरवाजा खोलने की कोशिश की तो दरवाजा अंदर से बंद मिला। इस पर उन्होंने परिजन को जानकारी दी। मकान के पीछे की तरफ परिजन पहुंचे तो दीवार में सेंध लगी मिली।इसी सेंध से परिजन अंदर गए तो घटना का पता चला। यहां रखे दो बक्सों से सोने के एक जोड़ी कुंडल, एक जोड़ी झाला, एक मांग बेंदी, एक नथुनी और एक जोड़ी पायल चोरी होने का दावा दर्शन ने किया। कोतवाल कौशलेश सिंह ने बताया कि घटना संज्ञान में है। मामले की जांच की जा रही है।मढ़पाई में हुई नकदी-जेवर की चोरी, प्राथमिकी नहीं की दर्जबेनीगंज काेतवाली क्षेत्र के मढ़पाई निवासी परमेश्वरदीन परिजन समेत पानीपत में रहते हैं। गांव स्थित मकान में ताला पड़ा था। रक्षाबंधन पर चचेरी बहन जशोदा के आने पर मकान में चोरी होने का पता 28 अगस्त को चला था। 30 अगस्त को परमेश्वरदीन भी गांव आ गए थे। दावा है कि 50 हजार रुपये, दो जोड़ी चांदी के जेवर, एक कमर बिछुआ, सोने की एक जोड़ी झुमकी, एक मांगबेंदी, एक बेहसर, एक चेन, एक अंगूठी, एक जोड़ी बाली, चांदी की दो करधनी व कुछ बर्तन चोरी हुए हैं। परमेश्वरदीन ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए कई बार कोतवाली जा चुके हैं लेकिन मामला दर्ज नहीं हुआ। सीओ लक्ष्मीकांत गौतम का कहना है कि अब तक घटना संज्ञान में नहीं थी। कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।