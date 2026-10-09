Hardoi News: यूपीआई चार्ज का पेट्रोल पंपों पर असर...बैनर लगा भुगतान लेने से इंकार

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यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट फ्रेमवर्क लागू किया है। जिसके बाद से 2000 रुपये से अधिक के भुगतान पर चार्ज देना होगा। इस नियम की घोषणा के बाद से ही बाजार में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अधिकांश लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि किसे और कितना अतिरिक्त चार्ज देना है। जबकि व्यापारी और दुकान ने बढ़े हुए अतिरिक्त चार्ज को ग्राहकों से लेने की तैयारी शुरू कर दी है। ग्राहक असमंजस में घूम रहा है, इसी बीच शहर के एक पेट्रोल पंप पर दो हजार रुपये से अधिक का भुगतान यूपीआई से न लेने का पोस्टर लगा दिया।ऐसे में अधिक रकम का ईंधन भरवाने वाले ग्राहकों को भुगतान के दूसरे विकल्प तलाशने पड़ रहे हैं। कई ग्राहक यूपीआई से भुगतान करने की उम्मीद में पहुंचते हैं, लेकिन पोस्टर देखकर उन्हें अपनी भुगतान के लिए नकदी के लिए भटकना पड़ रहा है। ऐसे में यूपीआई भुगतान पर बंदिश की सूचना से ग्राहकों में भ्रम की स्थिति बन रही है। खासकर उन लोगों को परेशानी हो रही है, जो लंबी दूरी की यात्रा के लिए अधिक कीमत का ईंधन भरवाते हैं। लोगों का यह भी कहना है कि नियम तो अभी लागू नहीं हुआ है तो अभी से भुगतान बंद क्यों किया गया।