Hardoi News: 18 टन वजन का खंभा गिरने से हरदोई के मजदूर की मौत

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रामनगर मजरा धियरई निवासी शोभित (30) जयपुर के कालाडेरा रिको एरिया में मजदूरी करता था। परिजनों ने बताया कि सोमवार दोपहर मजदूरी करने गया था। इसी दौरान क्रेन 18 टन वजन का खंभा उठाकर ले जा रही थी तभी क्रेन की चेन टूट गई और खंभा शोभित के ऊपर गिर गया। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। साथ में काम कर रहे भतीजे राहुल ने घटना की जानकारी फोन पर परिजनों को दी। घटना की जानकारी पर परिजन वहां गए और शव लेकर गांव आए। बुधवार को भतीजे राहुल ने पूरे मामले की शिकायत बेहटा गोकुल पुलिस से की। इसके बाद पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के परिवार में पत्नी नीतू और दो बच्चे हैं। प्रभारी निरीक्षक मार्कंडेय सिंह ने बताया कि घटना जयपुर की है। परिजनों की मांग पर पोस्टमार्टम कराया गया है। संवाद

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बेहटा गोकुल। थाना क्षेत्र के रामनगर निवासी युवक की जयपुर में 18 टन वजन का खंभा गिर जाने से मौत हो गई। बीते सोमवार को हुई घटना की जानकारी पर जयपुर गए परिजन बुधवार को शव लेकर गांव पहुंचे।