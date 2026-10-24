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Hardoi News: दो लाख छीनकर हत्या करने की प्राथमिकी दर्ज

Sat, 24 Oct 2026 11:23 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 11:23 PM IST
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FIR registered for murder following the robbery of two lakhs
हरदोई। देहात कोतवाली क्षेत्र में बीते 19 फरवरी को गुलामऊ पुलिया के पास मिले शव के मामले में न्यायालय के आदेश पर हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोपी पर दो लाख रुपयों के लालच में हत्या करने का आरोप है।
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लोनार कोतवाली क्षेत्र के रामापुर छैया निवासी गंगाराम ने न्यायालय में वाद दर्ज कराया था। इसमें बताया था कि उनका भतीजा राम खिलावन गुजरात के सूरत में प्राइवेट नौकरी करता था। वहां से छुट्टी लेकर 18 फरवरी को गांव आया था। आरोप है कि 19 फरवरी को सुरसा थाना क्षेत्र के बोझवा निवासी कुलदीप गांव आया था। दावा है कि राम खिलावन ने कुलदीप से बताया था कि उसके पास दो लाख रुपये हैं।
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नई मोटर साइकिल खरीदनी है। इसके बाद कुलदीप अपनी बाइक से राम खिलावन को लेकर चला गया। रात में अंधेरा होने पर राम खिलावन से रुपये छीन लिए और उसकी हत्या कर शव गुलामऊ की पुलिया के पास डाल दिया। शव के पास से 14 हजार रुपये मिले और शव पर चोटों के निशान भी थे। देहात कोतवाल समर बहादुर ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर हत्या का मामला कुलदीप के खिलाफ दर्ज किया गया है।
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