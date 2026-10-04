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Hardoi News: मौरंग लदे डंपर से कुचलकर पिता पुत्री की मौत

Sun, 04 Oct 2026 11:01 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 11:01 PM IST
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Father and daughter crushed to death by a dumper truck loaded with sand.
बिलग्राम। उन्नाव कटरा मार्ग पर रविवार दोपहर बाद मौरंग भरे डंपर ने बाइक सवार पिता पुत्री को दुर्गागंज के पास रौंद दिया। घटना में पिता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बेटी ने मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान देर शाम दम तोड़ दिया। घटना के बाद चालक डंपर छोड़कर मौके से भाग गए।
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सांडी थाना क्षेत्र के धाधामऊ निवासी उमेश कुशवाहा (50) खेती करते थे। उनकी बेटी शिवानी (21) की दाढ़ में दर्द था। उमेश रविवार दोपहर बाद बेटी को लेकर दवा दिलाने अपनी ससुराल बघौली थाना क्षेत्र के कैरमेर गांव बाइक से जा रहे थे। उन्नाव कटरा मार्ग पर बिलग्राम कोतवाली क्षेत्र में गंगा एक्सप्रेस-वे के अंडरपास के निकट दुर्गागंज के सामने पीछे से आए डंपर ने बाइक सवार पिता पुत्री को रौंद दिया।
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दोनों ही गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों की सूचना पर दोनों को एंबुलेंस से सीएचसी ले जाया गया। यहां उमेश को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि शिवानी काे मेडिकल काॅलेज रेफर किया गया। मेडिकल कॉलेज में देर शाम शिवानी की भी मौत हो गई। उमेश के परिवार में पत्नी ऊषा देवी, तीन पुत्र और चार पुत्रियां हैं। कोतवाल विजय कुमार ने बताया कि डंपर पुलिस के कब्जे में है। चालक की तलाश की जा रही है। परिजनों से शिकायत लेकर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।
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... तो ओवरटेक करते समय हुआ हादसा
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बाइक सवार पिता पुत्री डंपर को ओवर टेक करते समय हादसे का शिकार हुए हैं। बताया कि मौरंग भरा डंपर सांडी की तरफ से आ रहा था। बाइक सवार भी सांडी की तरफ से आ रहे थे। दुर्गागंज अंडरपास के निकट बाइक सवार डंपर को ओवर टेक कर रहे थे। इसी दौरान सामने से भी एक वाहन आ गया और उससे बचने के प्रयास में बाइक सवार डंपर के अगले हिस्से से टकरा कर उसी की जद में आ गए।



मिलना था सुहाग का जोड़ा, तकदीर में लिखा था कफन
उमेश और ऊषा के पांच बेटियां और तीन बेटे थे। दो बेटों और दो बेटियों की शादी हो चुकी है। शिवानी की शादी भी पचदेवरा थाना क्षेत्र के नासा गांव में परिजनों ने तय करदी थी। हालांकि अभी शादी की तारीख तय नहीं हुई थी। मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान जब शिवानी ने दम तोड़ दिया तो परिजन और परिचित यही कहते नजर आए कि कहां तो सुहाग का जोड़ा मिलना था, लेकिन तकदीर में तो कफन मिलना लिखा था।
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