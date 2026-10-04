Hardoi News: मौरंग लदे डंपर से कुचलकर पिता पुत्री की मौत

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सांडी थाना क्षेत्र के धाधामऊ निवासी उमेश कुशवाहा (50) खेती करते थे। उनकी बेटी शिवानी (21) की दाढ़ में दर्द था। उमेश रविवार दोपहर बाद बेटी को लेकर दवा दिलाने अपनी ससुराल बघौली थाना क्षेत्र के कैरमेर गांव बाइक से जा रहे थे। उन्नाव कटरा मार्ग पर बिलग्राम कोतवाली क्षेत्र में गंगा एक्सप्रेस-वे के अंडरपास के निकट दुर्गागंज के सामने पीछे से आए डंपर ने बाइक सवार पिता पुत्री को रौंद दिया।दोनों ही गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों की सूचना पर दोनों को एंबुलेंस से सीएचसी ले जाया गया। यहां उमेश को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि शिवानी काे मेडिकल काॅलेज रेफर किया गया। मेडिकल कॉलेज में देर शाम शिवानी की भी मौत हो गई। उमेश के परिवार में पत्नी ऊषा देवी, तीन पुत्र और चार पुत्रियां हैं। कोतवाल विजय कुमार ने बताया कि डंपर पुलिस के कब्जे में है। चालक की तलाश की जा रही है। परिजनों से शिकायत लेकर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।... तो ओवरटेक करते समय हुआ हादसाप्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बाइक सवार पिता पुत्री डंपर को ओवर टेक करते समय हादसे का शिकार हुए हैं। बताया कि मौरंग भरा डंपर सांडी की तरफ से आ रहा था। बाइक सवार भी सांडी की तरफ से आ रहे थे। दुर्गागंज अंडरपास के निकट बाइक सवार डंपर को ओवर टेक कर रहे थे। इसी दौरान सामने से भी एक वाहन आ गया और उससे बचने के प्रयास में बाइक सवार डंपर के अगले हिस्से से टकरा कर उसी की जद में आ गए।मिलना था सुहाग का जोड़ा, तकदीर में लिखा था कफनउमेश और ऊषा के पांच बेटियां और तीन बेटे थे। दो बेटों और दो बेटियों की शादी हो चुकी है। शिवानी की शादी भी पचदेवरा थाना क्षेत्र के नासा गांव में परिजनों ने तय करदी थी। हालांकि अभी शादी की तारीख तय नहीं हुई थी। मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान जब शिवानी ने दम तोड़ दिया तो परिजन और परिचित यही कहते नजर आए कि कहां तो सुहाग का जोड़ा मिलना था, लेकिन तकदीर में तो कफन मिलना लिखा था।