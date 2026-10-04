Hardoi News: शेड्यूल-के खत्म करने की मांग को लेकर एकजुट हुए फार्मासिस्ट

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सम्मेलन में पहुंचे मुख्य अतिथि प्रदेश उपाध्यक्ष अमित तिवारी ने कहा कि प्रदेश सरकार शेड्यूल-के को खत्म करने के साथ फार्मासिस्ट प्रैक्टिस रेगुलेशन एक्ट-2015 लागू करे। इससे फार्मासिस्टों का खोया हुआ सम्मान और अधिकार वापस मिल सकेंगे। उन्होंने फार्मासिस्टों को मजबूती से एकजुट होकर रहने की बात कही। विज्ञापन

विशिष्ट अतिथि प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य विवेक यादव ने कहा कि फार्मासिस्ट की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अध्यक्षता जिलाध्यक्ष अमन दुबे ने की। कार्यक्रम में ईशान हुसैन, वारिस अली, सोमेश मिश्रा, जितेंद्र शुक्ला, महेंद्र मिश्रा, अंकुर गुप्ता, अक्षतानंद मिश्रा, इंद्रजीत विश्वास, विवेक पाल आदि फार्मासिस्ट मौजूद रहे। सम्मेलन में पहुंचे मुख्य अतिथि प्रदेश उपाध्यक्ष अमित तिवारी ने कहा कि प्रदेश सरकार शेड्यूल-के को खत्म करने के साथ फार्मासिस्ट प्रैक्टिस रेगुलेशन एक्ट-2015 लागू करे। इससे फार्मासिस्टों का खोया हुआ सम्मान और अधिकार वापस मिल सकेंगे। उन्होंने फार्मासिस्टों को मजबूती से एकजुट होकर रहने की बात कही।विशिष्ट अतिथि प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य विवेक यादव ने कहा कि फार्मासिस्ट की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अध्यक्षता जिलाध्यक्ष अमन दुबे ने की। कार्यक्रम में ईशान हुसैन, वारिस अली, सोमेश मिश्रा, जितेंद्र शुक्ला, महेंद्र मिश्रा, अंकुर गुप्ता, अक्षतानंद मिश्रा, इंद्रजीत विश्वास, विवेक पाल आदि फार्मासिस्ट मौजूद रहे।

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हरदोई। अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन की हरदोई इकाई का सम्मेलन रविवार को एक स्थानीय लॉन में हुआ। विश्व फार्मासिस्ट दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में फार्मासिस्टों के अधिकार, सम्मान और पेशे से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। सम्मेलन में फार्मासिस्टों की मांगों को उठाते हुए ‘जहां दवा, वहां फार्मासिस्ट का नारा बुलंद किया गया।