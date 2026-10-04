फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hardoi News ›   47,696 voters for the Graduate MLC constituency and 6,482 for the Teachers' MLC constituency.

Hardoi News: स्नातक एमएलसी में 47,696 और शिक्षक एमएलसी में 6482 मतदाता

Sun, 04 Oct 2026 11:09 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 11:09 PM IST
विज्ञापन
47,696 voters for the Graduate MLC constituency and 6,482 for the Teachers' MLC constituency.
हरदोई। लखनऊ खंड के शिक्षक और स्नातक विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) के चुनाव की नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वहीं जिले में स्नातक एमएलसी चुनाव में 47,696 और शिक्षक एमएलसी चुनाव में 6,482 मतदाता शामिल हैं। आयोग ने अभी मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी रखने की व्यवस्था दी है।
विज्ञापन

लखनऊ खंड के शिक्षक और स्नातक एमएलसी का कार्यकाल समाप्त होने को है। ऐसे में आयोग ने शिक्षक और स्नातक एमएलसी पद पर चुनाव की प्रक्रिया शुरू करा दी है। वैसे एमएलसी पद के लिए नामांकन की प्रक्रिया मंडलायुक्त कार्यालय लखनऊ में पूरी कराई जा रही है जबकि मतदान आदि के लिए जिले में भी प्रक्रिया पूरी कराई गई है। चुनाव प्रक्रिया पूरी कराने के लिए अधिकारियों ने व्यवस्थाओं को जुटाया है। वहीं आयोग ने शिक्षक और स्नातक एमएलसी की मतदाता सूची के पुनरीक्षण को नामांकन प्रक्रिया पूरी होने तक जारी रखे जाने की व्यवस्था दी है।
विज्ञापन

एमएलसी चुनाव के लिए अब तक तैयार कराई गई मतदाता सूची में स्नातक एमएलसी में 47,696 मतदाता और शिक्षक एमएलसी में 6,482 मतदाता शामिल हैं। इन मतदाताओं को उनके पते के आधार पर संबंधित मतदान केंद्र से जोड़ा गया है। स्नातक और शिक्षक एमएलसी चुनाव के लिए 20-20 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। स्नातक एमएलसी में मतदाता संख्या देखते हुए 47 मतदेय स्थल बनाए गए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

---
एमएलसी चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। डीएम ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सभी आवश्यक तैयारियां समय से पूरी कर ली जाएं। चुनाव को जिले में स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से कराया जाएगा। -राहुल पांडेय, जिलाधिकारी
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed