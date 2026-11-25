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बंथरिया निवासी मनीष (21) खेती करता था। पिता लज्जाराम ने बताया कि मंगलवार रात खाना खाने के बाद मनीष दूसरी मंजिल पर बने कमरे में सोने चला गया था। बुधवार सुबह काफी देर तक मनीष नीचे नहीं आया तो उसे आवाज दी गई। कोई जवाब न मिलने पर परिजन कमरे में गए तो उसका शव फंदे से लटक मिला। मृतक पांच भाई बहनों में दूसरे नंबर का और अविवाहित था। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और परिजन से घटना के बारे में जानकारी ली। कोतवाल विजय कुमार ने बताया कि परिजन खुदकुशी की कोई स्पष्ट वजह नहीं बता पा रहे हैं। मामला खुदकुशी का है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अगर कुछ संदिग्ध मिलेगा तो उस आधार पर जांच की जाएगी।

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बिलग्राम। कोतवाली क्षेत्र के बंथरिया मजरा गुजरई में किसान का शव बुधवार सुबह घर में ही गमछे के सहारे फंदे से लटकता मिला। इसका पता चलते ही परिजन बिलख पड़े। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।