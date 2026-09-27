Hardoi News: वाहन की टक्कर से पैदल जा रहे किसान की मौत

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सखेड़ा निवासी संजीत (25) खेती करते थे। शनिवार शाम पैदल ही सांडी बाजार जा रहे थे। पिता आजाद ने बताया कि सांडी - बिलग्राम मार्ग पर मुरौली मोड़ के पास पीछे से आए किसी तेज रफ्तार वाहन ने संजीव को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से संजीत उछलकर सड़क किनारे झाड़ी में जा गिरा। आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे लोगों ने उसे झाड़ी से उठाया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। ग्रामीणों की सूचना पर परिजन और पुलिस मौके पर पहुंच गए। संजीत अविवाहित था। प्रभारी निरीक्षक पुष्पराज कुशवाहा ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। वाहन और उसके चालक की तलाश की जा रही है।

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हरदोई। सांडी थाना क्षेत्र में बिलग्राम मार्ग पर मुरौली मोड़ के पास किसी तेज रफ्तार वाहन ने शनिवार शाम पैदल जा रहे किसान को टक्कर मार दी। हादसे में किसान की मौके पर ही मौत हो गई।