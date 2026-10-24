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Hardoi News: वाहन की टक्कर से बाइक सवार किसान की मौत, व्यापारी घायल

Sat, 24 Oct 2026 11:26 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 11:26 PM IST
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Farmer on a motorcycle killed, trader injured after being hit by a vehicle
फोटो-​20-शिवभान सिंह। फाइल फोटो
हरदोई। सवायजपुर मार्ग पर लोनार कोतवाली क्षेत्र में शुक्रवार देर शाम किसी वाहन ने बाइक सवार दो लोगों को टक्कर मार दी। घटना में किसान की मौत हो गई जबकि उनके साथी हींग व्यापारी को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज से लखनऊ रेफर कर दिया गया।
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लोनार कोतवाली क्षेत्र के पुरौरी निवासी शिवभान सिंह (40) खेती करते थे। उनके भाई शिवनाथ सिंह ने बताया कि गोंंडा निवासी अशोक कुमार (48) हींग का व्यापार करते हैं। व्यापार के दौरान ही शिवभान से अशोक कुमार की जान पहचान हो गई थी। हरदोई आने पर अशोक उनके गांव में ही रुकते थे। बताया कि दो दिन पहले अशोक घर आए थे।
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शुक्रवार देर शाम शिवभान सिंह और अशोक बाइक से समुदा गए थे। वहां से वापस गांव जाते समय सवायजपुर मार्ग पर एजा नेवादा के पास किसी वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी। घटना में शिवभान सिंह की मौके पर ही मौत हो गई जबकि अशोक कुमार घायल हो गए। जानकारी पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में ले लिया। घायल अशोक को मेडिकल कॉलेज पहुंचाया। यहां हालत गंभीर होने पर उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। मृतक के परिवार में पत्नी मनु और एक पुत्र अगम सिंह है। लोनार थानाध्यक्ष सुनील मिश्रा ने बताया कि परिजन से शिकायत लेकर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। सीसीटीवी के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। बाइक में टक्कर मारने वाले वाहन का अभी पता नहीं चला है।
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